Президент четко сказал о том, что приватизации вузов не будет - Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов прокомментировал выступление Главы государства Касым-Жомарт Токаева на четвертом заседании Национального совета общественного доверия, передает МИА «Казинформ».

«На заседании НСОД Главой государства поручено сохранить в государственной собственности национальные и государственные вузы. После проведенной реорганизации государственных вузов в некоммерческие акционерные общества появились опасения относительно их приватизации. Президент четко сказал о том, что приватизации не будет. И это очень важно. Почему?

В данных вузах проходят обучение более 40% от общего контингента обучающихся вузов страны. Осуществляют свою педагогическую деятельность более 35 тыс. преподавателей и сотрудников. Эти высшие учебные заведения, основанные в 30-40 годах XX столетия, исторически являются опорными вузами республики по отраслям. В таких вузах, как КазНУ им. аль-Фараби, КазНИТУ им. К.Сатпаева, КазНПУ им.Абая и др., сконцентрирован образовательный, научный и инновационный потенциал. При этом государство поддерживает также и частный сектор, который уже достаточно представлен на уровне высшего образования, так как более 50% вузов уже являются частными.

Приватизация данных государственных вузов может привести к непоправимому урону целостности системы образования, научно-исследовательской и инновационной деятельности страны.

Это еще и риск утраты и дробления имущественного комплекса вузов.

Таким образом, по поручению Президента государственные вузы, которые реорганизованы в некоммерческие акционерные общества, останутся в государственной собственности, при этом они будут академически автономными, но в то же время подотчетными обществу», - написал А. Аймагамбетовна на своей странице в Facebook.

Напомним, сегодня состоялось четвертое заседание Национального совета общественного доверия с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.