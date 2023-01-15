Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Президент Чехии будет избран во втором туре

15 Января 2023, 22:50
Президент Чехии будет избран во втором туре

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – В Чехии завершился первый тур президентских выборов, в результате которого первые два места получили Андрей Бабиш и Петр Павел, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Выборы проходили в два дня 13-14 января. Во второй тур вышли: П. Павел, военный и общественный деятель, генерал армии Вооруженных сил Чешской Республики и экс-премьер-министр А. Бабиш.

Как передает чешское телевидение, П.Павел получил 35,4 % голосов, а А. Бабиш – 34,99 %. Теперь обоим кандидатам предстоит второй тур, который пройдет через две недели – 27-28 января.

Победитель заменит нынешнего президента Чехии Милоша Земана, который занимает этот пост в течение десяти лет.

Явка избирателей стала рекордной для предыдущих президентских выборов и составила 68,24 %. На избирательные участки пришло 5,62 млн человек, что примерно на 450 тысяч больше, чем в первом туре пять лет назад и десять лет назад, когда явка в первом туре составляла 61,3 и 61,9 %.

Как сообщалось ранее, в Чехии в пятницу начались президентские выборы, которые пройдут в два дня. Гражданам страны предстоит определить, кто из восьми кандидатов сменит на посту главы государства Милоша Земана.

Новости по теме
Нарушений на выборах в Сенат не зафиксировано - ЦИК РК
На сколько обновился состав Сената
Итоги выборов депутатов Сената подвели в ЦИК РК
Теги:
Читайте также
Нарушений на выборах в Сенат не зафиксировано - ЦИК РК
На сколько обновился состав Сената
Итоги выборов депутатов Сената подвели в ЦИК РК
Высокий уровень конкуренции кандидатов на очередных выборах сенаторов отметил Нурлан Абдиров
Цены на нефть находятся в ожидании прогнозов ОПЕК и МАЭ
ВОЗ призывает Китай публиковать новые данные об эпидемии COVID-19
В Израиле прошли многотысячные протесты против Нетаньяху
О гибели всех находившихся на борту разбившегося в Непале самолета заявили в Yeti Airlines
Новости партнеров
Популярное
1 Крупный оздоровительный комплекс сгорел в Петропавловске
2 Школьникам и студентам колледжей не будут продлевать дистанционку в Алматы
3 Это было лучшее время – тиктокер Татьяна Инюшина о жизни в Казахстане
4 Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты
5 Мобильные пункты в помощь молодежи запустили в Карагандинской области

Лента новостей