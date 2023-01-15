Президент Чехии будет избран во втором туре

15 Января 2023, 22:50

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – В Чехии завершился первый тур президентских выборов, в результате которого первые два места получили Андрей Бабиш и Петр Павел, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Выборы проходили в два дня 13-14 января. Во второй тур вышли: П. Павел, военный и общественный деятель, генерал армии Вооруженных сил Чешской Республики и экс-премьер-министр А. Бабиш.

Как передает чешское телевидение, П.Павел получил 35,4 % голосов, а А. Бабиш – 34,99 %. Теперь обоим кандидатам предстоит второй тур, который пройдет через две недели – 27-28 января.

Победитель заменит нынешнего президента Чехии Милоша Земана, который занимает этот пост в течение десяти лет.

Явка избирателей стала рекордной для предыдущих президентских выборов и составила 68,24 %. На избирательные участки пришло 5,62 млн человек, что примерно на 450 тысяч больше, чем в первом туре пять лет назад и десять лет назад, когда явка в первом туре составляла 61,3 и 61,9 %.

Как сообщалось ранее, в Чехии в пятницу начались президентские выборы, которые пройдут в два дня. Гражданам страны предстоит определить, кто из восьми кандидатов сменит на посту главы государства Милоша Земана.