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    Президент Боливии ввел в стране чрезвычайное положение на фоне протестов

    В Боливии объявили чрезвычайное положение из-за протестов. Президент страны Родриго Пас принял такое решение на фоне протестов, которые идут в стране уже более 50 дней и практически парализовали экономику, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Президент Боливии ввел в стране чрезвычайное положение на фоне протестов
    Фото: Anadoly

    Родриго Пас обратился к гражданам и представителям СМИ. 

    — Я распорядился о введении режима чрезвычайного положения для освобождения дорог страны. Боливийцы не могут и дальше оставаться заложниками блокад, которые мешают им работать, учиться, получать медицинскую помощь, обеспечивать себя продовольствием и доставлять продукты в свои дома, — сообщил он.

    По словам Паса, режим ЧП направлен не на «разрушение нормальной жизни» боливийцев, а на ее восстановление. Он добавил, что «двери правительства останутся открытыми для тех, кто желает вести добросовестный диалог». 

    Родриго Пас, президент Боливии
    Фото: Синьхуа

    Блокада дорог со стороны протестующих профсоюзов привела к нехватке продовольствия, топлива и медикаментов в некоторых частях страны и парализовала экономику за последние 50 дней, пишет CNN.

    Протесты в Боливии
    Фото: Jorge Mateo Romay Salinas / AA

    Протесты вспыхнули в Боливии в мае, после того как Пас сократил многолетние субсидии на топливо, чтобы уменьшить дефицит бюджета. Экономика страны, пострадавшая от кризиса, испытывает нехватку иностранной валюты, некогда обильный экспорт природного газа резко сократился, инфляция достигла 40-летнего максимума.

    Помимо отставки президента протестующие, к которым присоединились профсоюзы рабочих, фермеры и сторонники бывшего президента Эво Моралеса, требуют повышения заработной платы и прекращения дефицита топлива.

    Протесты в мире Режим ЧС Политика Мировые новости
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
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