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Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку

11 Ноября 2019 09:12
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Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку

СУКРЕ. КАЗИНФОРМ - Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку в воскресенье после того, как было объявлено о «серьезных нарушениях» в ходе президентских выборов в прошлом месяце и о том, что их результаты не могут быть подтверждены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

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Моралес заявил, что уходит в отставку «на благо страны», взбудораженной протестами в дни, последовавшие за президентскими выборами 20 октября. В протестах погибли три человека, сотни получили ранения.

Моралес также подчеркнул, что не планирует покидать страну. «Мне нет нужды бежать. Я хочу, чтобы народ Боливии знал, что я никого не ограбил, ничего подобного. Если кто-то думает, что мы воровали, то скажите мне. Представьте доказательства».

Призывы к отставке Моралеса стали звучать все чаще на выходных, а в воскресенье глава Боливийских вооруженных сил командир Уильямс Калиман попросил Моралеса уйти в отставку, чтобы восстановить стабильность и мир в государстве.

В воскресенье стало известно, что Моралес направит свое заявление об отставке в Конгресс в ближайшие несколько часов.

Демонстранты и боливийская оппозиция обвинили избирательные власти в манипулировании подсчетом голосов в пользу Моралеса, давнего социалистического лидера страны. Моралес отмел все обвинения и объявил себя победителем по результатам президентских выборов в октябре.

Он является одним из старейших глав государств в Латинской Америке - Моралес находился на посту почти 14 лет. Он выиграл свои первые выборы благодаря обещаниям создать правительство, которое сделает своим приоритетом нужды и потребности самых бедных слоев населения.

Как только известие об отставке Моралеса распространилось, люди по всей стране стали праздновать эту новость.

В воскресенье вечером было неясно, кто будет следующим президентом Боливии. Вице-президент Альваро Гарсия Линера объявил о своей отставке через несколько минут после отставки Моралеса.

Президент Сената Адриана Сальватьерра Арриаза, следующая в очереди на пост президента, согласно Конституции Боливии, тоже объявила о своей отставке в воскресенье вечером.

Президент палаты депутатов Виктор Борде также ушел в отставку ранее в воскресенье.

Выступая перед местными СМИ, второй вице-президент Сената Боливии Жанин Аньес сказала, что она следующая в очереди, чтобы стать президентом, и готова это сделать.

Аньес, депутат от оппозиции, сказала, что вступит в должность президента с целью созыва новых выборов. Но остается неясным, как будет развиваться ситуации с преемственностью или какую роль будут играть военные в переходный период.

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Ключевые слова: Общество,
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Автор:

Татьяна Кудренок

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