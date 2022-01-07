Президент Беларуси заявил о полной поддержке Казахстана

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провел телефонные переговоры с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, обсуждалась ситуация в Казахстане и ход реализации решения Совета коллективной безопасности о направлении в эту страну Коллективных миротворческих сил ОДКБ для нормализации обстановки в стране. Президент Беларуси сообщил о полной поддержке Казахстана.

К.Токаев в свою очередь поблагодарил Организацию за оказание помощи в преодолении кризиса и направлении КМС ОДКБ.

Напомним, основными задачами КМС ОДКБ является охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка РК в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле.