+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -27 °С
Алматы: -6 °С
USD 378.86 EUR 416.78
RUB 6.06 CNY 54.62
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Президент Беларуси уполномочил правительство на переговоры с Казахстаном по поставкам нефти

29 Января 2020 23:45
Поделиться:
Президент Беларуси уполномочил правительство на переговоры с Казахстаном по поставкам нефти

МИНСК. БЕЛТА – КАЗИНФОРМ - Беларусь продолжает работу по диверсификации поставок нефти, прорабатывая различные географические направления для импорта углеводородного сырья и логистику. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

Новости по теме
Экспорт казахстанской нефти в направлении Китая временно приостановлен
Беларусь будет стремиться поставлять с российского рынка 30-40% от необходимых объемов нефти ОПЕК повысила прогноз по росту спроса на нефть в 2020 году Добыча сырой нефти увеличилась в РК за прошедший год

Глава государства Александр Лукашенко указом №27 уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь, а также по проекту соглашения и его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Как отмечается, ранее Александр Лукашенко не раз упоминал Казахстан в числе стран, откуда есть потенциальная возможность для организации поставок нефти в Беларусь. Этот вопрос в том числе обсуждался в октябре прошлого года во время официального визита главы белорусского государства в Казахстан.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Беларусь, Нефть,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив