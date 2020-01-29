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вчера 20:45
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Президент Беларуси уполномочил правительство на переговоры с Казахстаном по поставкам нефти
МИНСК. БЕЛТА – КАЗИНФОРМ - Беларусь продолжает работу по диверсификации поставок нефти, прорабатывая различные географические направления для импорта углеводородного сырья и логистику. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.
Глава государства Александр Лукашенко указом №27 уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь, а также по проекту соглашения и его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
Как отмечается, ранее Александр Лукашенко не раз упоминал Казахстан в числе стран, откуда есть потенциальная возможность для организации поставок нефти в Беларусь. Этот вопрос в том числе обсуждался в октябре прошлого года во время официального визита главы белорусского государства в Казахстан.
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