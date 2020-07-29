Президент Беларуси бессимптомно перенес коронавирус

МИНСК. БЕЛТА-КАЗИНФОРМ - Президент Беларуси Александр Лукашенко бессимптомно на ногах перенес коронавирус. Об этом он рассказал на встрече с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

«Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое заключение врачи сделали. Бессимптомно», - сказал Александр Лукашенко.