Президент «Барселоны» подтвердил возвращение Месси

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил информацию о возвращении аргентинца Лионеля Месси в стан каталонцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ряд СМИ опубликовали видео, на котором президент «сине-гранатовых» фотографируется с фанатами. Во время фотосессии Лапорту спросили о возможности возвращения легендарного аргентинца в «Барселону», на что тот утвердительно кивнул.

Ранее, в европейской прессе появилась информация о том, что Лионель готов рассмотреть различные варианты для возвращения в «Барселону».

Лионель Месси является воспитанником «сине-гранатовых», в данный момент играет за французский «Пари-Сен-Жермен», куда перешел в 2021 году.

Победитель Олимпийских игр 2008 года и Чемпионата мира 2022 года. Является рекордсменом по завоеванию трофея «Золотой мяч», присуждаемого лучшему футболисту мира, их в копилке у аргентинца 7.