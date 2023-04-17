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    15:00, 17 Апрель 2023 | GMT +6

    Президент «Барселоны» подтвердил возвращение Месси

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    Фото: GETTY IMAGES
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил информацию о возвращении аргентинца Лионеля Месси в стан каталонцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ряд СМИ опубликовали видео, на котором президент «сине-гранатовых» фотографируется с фанатами. Во время фотосессии Лапорту спросили о возможности возвращения легендарного аргентинца в «Барселону», на что тот утвердительно кивнул.

    Ранее, в европейской прессе появилась информация о том, что Лионель готов рассмотреть различные варианты для возвращения в «Барселону».

    Лионель Месси является воспитанником «сине-гранатовых», в данный момент играет за французский «Пари-Сен-Жермен», куда перешел в 2021 году.

    Победитель Олимпийских игр 2008 года и Чемпионата мира 2022 года. Является рекордсменом по завоеванию трофея «Золотой мяч», присуждаемого лучшему футболисту мира, их в копилке у аргентинца 7.


    Теги:
    Спорт Футбол для mail.ru
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