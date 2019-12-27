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вчера 17:31
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Президент Азербайджана выразил соболезнования казахстанцам
БАКУ. КАЗИНФОРМ — Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана в связи с крушением самолета под Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Крайне опечален известием о гибели людей в результате крушения самолета близ города Алматы. В связи с этой трагедией лично от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам, семьям и близким погибших соболезнование, желаю исцеления раненым и пострадавшим», - говорится в послании главы Азербайджана.
После того, как стало известно о трагедии, в Посольство РК в Азербайджане стали поступать соболезнования от представителей различных сфер братской страны, в том числе общественно-политических деятелей, деловых кругов, а также простых граждан. Они также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.
Напомним, сегодня борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05, пропал с радаров. На борту находились 95 пассажиров, 5 членов экипажа. Cамолет Fokker-100 по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение . Произошло столкновение с двухэтажным строением.
По предварительным данным, число погибших составило 12 человек. По поручению Президента РК создана правительственная комиссия во главе с Премьер-Министром.
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших в крушении самолета и отметил, что виновники будут строго наказаны.
Деятельность авиакомпании Bek Air приостановили по всем направлениям.
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