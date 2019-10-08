Президент Азербайджана принял Генерального секретаря Тюркского Совета

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял Генерального секретаря Тюркского Совета Багдада Амреева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу организации.

Б.Амреев проинформировал И.Алиева о своих недавних встречах с президентами государств-членов Тюркского совета, а также о ходе подготовке к 7-му Саммиту Тюркского Совета, который состоится 15 октября в Баку, совпадающему с 10-летием создания Тюркского Совета, и других мероприятиях в рамках предстоящего Саммита.

Генеральный секретарь также выразил благодарность Президенту Азербайджана за его постоянную поддержку повестки дня Тюркского Совета и за конструктивную и активную роль Азербайджана в процессе сотрудничества в рамках Тюркского Совета и развития многосторонних отношений между тюркоязычными государствами.

Ильхам Алиев подчеркнул особую значимость предстоящего Саммита с учетом его весьма насыщенной повестки дня. Он выразил глубокое удовлетворение вступлением Узбекистана в Тюркский Совет и открытием Европейского офиса Тюркского Совета в Венгрии (Будапешт) 19 сентября 2019 года, целью которого является развитие отношений Совета со странами Европейского Союза и другими международными организациями в Европе.

Президент Азербайджана и Генсек Тюркского Совета обсудили ход исполнения поручения глав государств об усилении экономических аспектов тюркского сотрудничества. В этом контексте Б. Амреев, проинформировал И.Алиева об итогах 1-го Делового и инвестиционного форума недавно созданной Объединенной торгово-промышленной палаты тюркоязычных стран, организованного правительством Узбекистана, и об усилиях, предпринятых Секретариатом для создания Объединенного инвестиционного фонда. Он также проинформировал главу АР о Европейском офисе Тюркского Совета в Будапеште, отношениях с Туркменистаном и международными организациями.

Ильхам Алиев подтвердил свою полную поддержку Генеральному секретарю Тюркского совета в его усилиях по укреплению отношений, в том числе со странами, не являющимися членами, и укреплению сотрудничества с международными организациями, а также расширению отношений Совета в регионе и за его пределами.

Президент Азербайджана выразил надежду, что совместными усилиями государств-членов и Секретариата Тюркского совета предстоящий саммит Тюркского совета станет успешным историческим событием на благо всех тюркских народов.