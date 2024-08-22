Президент Азербайджана посетит с госвизитом Узбекистан

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 22–23 августа посетит Узбекистан с государственным визитом, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу президента Республики Узбекистан.

В рамках визита в городе Ташкенте запланировано проведение переговоров на высшем уровне и первого заседания Высшего межгосударственного совета под председательством лидеров Узбекистана и Азербайджана.

В повестку дня саммита включены вопросы дальнейшего углубления и расширения двусторонних отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества.

Главы государств обсудят наращивание взаимного товарооборота, формирование нового портфеля кооперационных проектов, развитие деловых контактов, раскрытие транспортно-коммуникационного потенциала, активизацию культурно-гуманитарных связей.

Планируется, что лидеры Узбекистана и Азербайджана также проведут совместную встречу с представителями бизнеса двух стран, примут участие в ряде деловых и культурных мероприятий.

Президент Ильхам Алиев посещал Узбекистан 8 ноября 2023 года в рамках участия в 16-м Саммите Организации экономического сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС.