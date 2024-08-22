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    13:52, 22 Август 2024 | GMT +6

    Президент Азербайджана посетит с госвизитом Узбекистан

    Президент Азербайджана посетит с госвизитом Узбекистан
    Фото: president.uz

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 22–23 августа посетит Узбекистан с государственным визитом, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу президента Республики Узбекистан.

    В рамках визита в городе Ташкенте запланировано проведение переговоров на высшем уровне и первого заседания Высшего межгосударственного совета под председательством лидеров Узбекистана и Азербайджана.

    В повестку дня саммита включены вопросы дальнейшего углубления и расширения двусторонних отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества.

    Главы государств обсудят наращивание взаимного товарооборота, формирование нового портфеля кооперационных проектов, развитие деловых контактов, раскрытие транспортно-коммуникационного потенциала, активизацию культурно-гуманитарных связей.

    Планируется, что лидеры Узбекистана и Азербайджана также проведут совместную встречу с представителями бизнеса двух стран, примут участие в ряде деловых и культурных мероприятий.

    Президент Ильхам Алиев посещал Узбекистан 8 ноября 2023 года в рамках участия в 16-м Саммите Организации экономического сотрудничества.

    Ранее сообщалось, что Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС.

    Теги:
    В мире Узбекистан Шавкат Мирзиёев Ильхам Алиев Азербайджан Мировые новости
    Серикбол Кошмаганбетов
    Автор
    Серикбол Кошмаганбетов
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