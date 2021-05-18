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Президент Азербайджана наградил Олжаса Сулейменова орденом «Şərəf»

18 Мая 2021 23:44
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Президент Азербайджана наградил Олжаса Сулейменова орденом «Şərəf»

БАКУ. АЗЕРТАДЖ - КАЗИНФОРМ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 мая подписал распоряжение о награждении Олжаса Сулейменова орденом «Şərəf» за вклад в развитие культурных связей между Азербайджаном и Казахстаном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Азербайджанское государственное информационное агентство «АЗЕРТАДЖ».

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Напомним, 18 мая 2021 года исполнилось 85 лет поэту, писателю, общественно-политическому деятелю, тюркологу, киносценаристу, создателю Международного антиядерного движения «Невада-Семей», профессору кафедры ЮНЕСКО ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, директору государственного музея «Центр сближения культур» Олжасу Сулейменову.

В преддверии юбилея Олжаса Сулейменова в Алматы состоялась международная научная конференция «Мы кочуем навстречу себе, узнаваясь в другом: Олжас и сближение культур».



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#Культура   #Азербайджан   #Общество  
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