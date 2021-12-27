Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с новым зданием АЗЕРТАДЖ
БАКУ. КАЗИНФОРМ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил новое здание Государственного информационного агентства Азербайджана – АЗЕРТАДЖ, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, председатель правления агентства Аслан Асланов проинформировал главу государства об условиях, созданных в здании.
Отмечается, что в новом здании, где установлено самое современное технологическое оборудование и офисный инвентарь, созданы все условия для эффективной деятельности творческого и технического персонала. В здании построены новостные залы в соответствии с международными стандартами, студии, оснащенные мультимедийными средствами, организован оперативный круглый стол, система телезащиты. Для проведения различных мероприятий в здании созданы конференц-зал на 180 мест, оборудованный синхронным переводом, библиотека с богатым литературным фондом, медицинские и спортивные комнаты.
АЗЕРТАДЖ, являющийся членом 7 региональных и международных медиаорганизаций, в последние годы подписал соглашения о сотрудничестве с около 50 иностранными информационными агентствами, осуществляет обмен информацией с 150 агентствами. Агентство распространяет новости на 8 языках - азербайджанском, русском, английском, немецком, французском, арабском, китайском и испанском, а также видеообращения на пяти языках. АЗЕРТАДЖ имеет 21 корреспондентский пункт в зарубежных странах.
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