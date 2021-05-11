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    08:45, 11 Май 2021 | GMT +6

    Президент Армении подписал указ о внеочередных парламентских выборах

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    ЕРЕВАН. АРМЕНПРЕСС – КАЗИНФОРМ – Во втором туре Национальное Собрание Республики Армения не переизбрало Никола Пашиняна премьер-министром. Таким образом, действующее Национальное Собрание седьмого созыва будет распущено силой права. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Арменпресс.

    На внеочередном заседании по выборам премьер-министра Никол Пашинян, выдвинутый не менее чем одной третью от общего числа депутатов, не набрал достаточного количества голосов для избрания. За и против его кандидатуры проголосовали по одному депутату, воздержались – 76 депутатов.

    Для избрания премьер-министра требовалось 67 голосов «за».

    Это второй раз в истории независимой Армении, когда Национальное Собрание распускается раньше установленного срока. В ноябре 2018 года после отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна парламент был распущен по той же процедуре.

    Единственным кандидатом в премьер-министры был Никол Пашинян. Его кандидатуру выдвинула фракция «Мой шаг» НС. Кандидатура Никола Пашиняна на пост премьер-министра также была выдвинута в первом туре выборов премьер-министра, но носила формальный характер, так как 25 апреля, уйдя с поста премьер-министра, Никол Пашинян начал процесс роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов. Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян 3 мая не был избран премьер-министром на внеочередном заседании НС.

    Внеочередные выборы в Национальное Собрание в Армении назначены на 20 июня.


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