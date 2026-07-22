Президент Alstom в регионе AMECA: Казахстан становится региональным центром железнодорожных технологий

За последние 15 лет Казахстан превратился для Alstom из рынка поставок в один из ключевых производственных и инженерных центров компании в Центральной Азии и на Кавказе. Сегодня партнерство выходит на новый этап: наряду с развитием локального производства компания инвестирует в сервисную инфраструктуру, подготовку инженерных кадров и внедрение цифровых технологий, включая искусственный интеллект. О том, как меняется железнодорожная отрасль Казахстана, почему электровозы становятся эффективнее дизельной тяги и какую роль страна может сыграть в развитии Среднего коридора, в интервью Kazinform рассказал президент Alstom по региону Африка, Ближний Восток и Центральная Азия Мартан Вожур.

— Казахстан стал одним из ключевых рынков Alstom в Центральной Азии. Как за последние 15 лет изменилась деятельность компании в стране и что станет следующим этапом этого партнерства?

— Казахстан является одним из наиболее стратегически важных рынков Alstom в мире и крупнейшей производственной площадкой компании в Центральной Азии и на Кавказе. За последние 15 лет наше партнерство прошло путь от производства локомотивов до создания комплексной железнодорожной экосистемы, объединяющей производство, сервисное обслуживание, цифровые технологии и инженерные компетенции.

Сегодня мы реализуем инвестиционную программу объемом 50 миллионов евро, направленную на развитие сервисной железнодорожной инфраструктуры Казахстана. Сервисные депо в Шу и Алматы уже введены в эксплуатацию, а новые сервисные центры в Арыси и Астане находятся в стадии строительства. После завершения этих проектов наша общенациональная сеть депо сможет ежегодно обслуживать более 6 000 секций локомотивов.

В дальнейшем мы сосредоточимся на трех стратегических направлениях: укреплении роли Казахстана как регионального центра железнодорожных технологий, расширении сервисного обслуживания на протяжении всего жизненного цикла подвижного состава, а также ускоренном внедрении цифровых решений и технологий искусственного интеллекта, которые будут способствовать реализации амбиций страны стать ведущим транспортно-логистическим хабом между Европой и Азией.

Фото: Alstom

— Современные железные дороги требуют высококвалифицированных специалистов. Как Alstom способствует развитию казахстанских инженеров и специалистов железнодорожной отрасли?

— Развитие местных кадров всегда было одним из ключевых элементов нашей стратегии. Сегодня в Alstom в Казахстане работают более 1 300 сотрудников, при этом 96% коллектива составляют граждане Казахстана.

Наши инженеры задействованы в производстве, сервисном обслуживании, разработке систем сигнализации и цифровых технологий. Более 30 специалистов из Казахстана в настоящее время участвуют в проектах Alstom в Европе, Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Северной и Южной Америке. Такое международное сотрудничество позволяет нашим сотрудникам получать глобальный опыт и затем привозить полученный международный опыт обратно в Казахстан.

Мы также укрепляем местные инженерные компетенции через Центр компетенций по системам сигнализации в Астане, где проходят подготовку казахстанские инженеры. Это позволяет интегрировать их в глобальную инновационную сеть Alstom.

— Казахстан продолжает модернизацию железнодорожной отрасли. Как локальное производство электровозов способствует этой трансформации?

— Наш завод по производству электровозов в Астане является единственным предприятием такого рода в Центральной Азии и на Кавказе. Его производственная мощность составляет до 100 секций локомотивов в год. На сегодняшний день здесь произведено уже более 450 электровозов для Казахстана и экспортных рынков, включая Азербайджан.

Электровозы обеспечивают значительные долгосрочные преимущества. В условиях Казахстана их выбросы составляют около 8 граммов CO₂ на тонно-километр по сравнению примерно с 20 граммами у дизельных локомотивов и около 100 граммами у автомобильного транспорта. Использование технологий прогнозного обслуживания позволяет сократить совокупные эксплуатационные затраты на протяжении жизненного цикла примерно на 50%, а системы управления энергопотреблением на основе искусственного интеллекта помогают снизить расход энергии до 20%.

В совокупности локальное производство, электрификация и цифровые технологии делают железнодорожную сеть Казахстана более эффективной, конкурентоспособной и устойчивой.

Фото: Alstom

— Искусственный интеллект меняет транспортную отрасль во всем мире. Какие инновации окажут наибольшее влияние на развитие железных дорог Казахстана?

— Искусственный интеллект уже приносит измеримые результаты на казахстанской железной дороге. С 2021 года платформа HealthHub компании Alstom используется для мониторинга грузовых локомотивов, а в 2025 году её применение было расширено и на пассажирский парк. Сегодня система в режиме реального времени отслеживает более 200 параметров и уже помогла предотвратить 130 эксплуатационных инцидентов.

Еще одним важным шагом стало создание Центра компетенций по системам сигнализации в Астане, который способствует локализации передовых технологий сигнализации и одновременно развивает инженерные компетенции казахстанских специалистов. В сочетании технологии прогнозного обслуживания, искусственный интеллект и цифровые системы сигнализации позволят повысить безопасность, увеличить пропускную способность сети и обеспечить более высокую надежность по мере роста грузопотока по Среднему коридору.

Фото: Alstom

— Если заглянуть в 2035 год, какой вы хотели бы видеть железнодорожную систему Казахстана и какую роль в этом процессе будет играть Alstom?

— Я надеюсь, что к 2035 году Казахстан будет обладать одной из самых современных, надежных и цифровых железнодорожных систем Евразии. Благодаря своему стратегическому расположению и продолжающимся инвестициям в железнодорожную инфраструктуру страна имеет все возможности укрепить свою роль ключевого транспортного моста между Азией и Европой.

Alstom стремится оставаться долгосрочным партнером Казахстана на этом пути, объединяя локальное производство, сервис мирового уровня, цифровые технологии и инженерную экспертизу. Наша цель — не только поставлять подвижной состав, но и содействовать созданию устойчивой, эффективной и современной железнодорожной системы, которая будет поддерживать долгосрочное экономическое развитие Казахстана.