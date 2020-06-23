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Президент Афганистана пожелал Нурсултану Назарбаеву скорейшего выздоровления от коронавируса

23 Июня 2020 17:07
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Президент Афганистана пожелал Нурсултану Назарбаеву скорейшего выздоровления от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с Президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

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В ходе разговора Президент Афганистана пожелал Елбасы крепкого здоровья и скорейшего выздоровления от коронавирусной инфекции.

Стороны обсудили вопросы обеспечения региональной безопасности и стабильности. Ашраф Гани высоко оценил последовательные усилия Казахстана по социально-экономическому восстановлению Афганистана и оказание гуманитарной помощи.

Елбасы поблагодарил афганского лидера за теплые слова и пожелания, а также выразил уверенность в дальнейшем укреплении традиционно дружеских взаимоотношений между народами двух стран.

Разговор состоялся по инициативе афганской стороны.


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#Афганистан   #Первый Президент - Елбасы  
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