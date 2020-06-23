Президент Афганистана пожелал Нурсултану Назарбаеву скорейшего выздоровления от коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с Президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.
В ходе разговора Президент Афганистана пожелал Елбасы крепкого здоровья и скорейшего выздоровления от коронавирусной инфекции.
Стороны обсудили вопросы обеспечения региональной безопасности и стабильности. Ашраф Гани высоко оценил последовательные усилия Казахстана по социально-экономическому восстановлению Афганистана и оказание гуманитарной помощи.
Елбасы поблагодарил афганского лидера за теплые слова и пожелания, а также выразил уверенность в дальнейшем укреплении традиционно дружеских взаимоотношений между народами двух стран.
Разговор состоялся по инициативе афганской стороны.
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