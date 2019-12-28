Преждевременно давать заключения неправильно – вице-министр о причинах крушения самолета Bek Air

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев высказался о причинах крушения самолета Bek Air под Алматы, пердает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все-таки почему упал (самолет – корр.)? Буквально за сутки мы, сидя на работе, в круглосуточном режиме слышим мнения разных экспертов. Хочу вас заверить: есть поручение Президента, поручение Премьер-Министра. Комиссия работает, вчера члены государственной комиссии сразу же вылетели в Алматы. Все вовлечены, есть следственная оперативная группа. Поэтому преждевременно давать какие-то заключения, мнения, я думаю, неправильно. Надо подождать», - сказал Берик Камалиев, отвечая на вопросы журналистов в СЦК.

Он напомнил, что сегодня в 18-40 в Алматы прилетает международный эксперт из Москвы.

«Завтра черный ящик мы отправим с нашим инспектором в Москву. Я хотел бы сказать, что преждевременные комментарии, мнения экспертов не то что мешают, а в некоторой степени неправильно доводят информацию для населения», - подчеркнул он.

Напомним, 27 декабря заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр отметил, что причину крушения самолета близ Алматы установит специальная экспертиза комиссии при участии Международного авиационного комитета.