10 Августа 2022 14:52

Презентованы аккаунты VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Презентованы официальные аккаунты VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, запущенные в наиболее популярных социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Активная подготовка к проведению Съезда лидеров мировых и традиционных религий продолжается.

Для ознакомления с наиболее актуальными новостями и событиями в рамках подготовки и проведения заседаний Секретариата и Съезда все желающие могут следить за обновлениями на официальных страницах форума в социальных сетях и на официальном сайте.

«Наши социальные сети и сайт являются самым достоверным источником информации, в связи с чем призываем читателей доверять лишь проверенным официальным данным. На страницах Съезда вы можете задавать интересующие вас вопросы в личных сообщениях, а также в комментариях под публикациями», - сказала официальный представитель VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий Назым Жангазинова.

Ниже опубликованы гиперссылки на сайт и официальные страницы Съезда в социальных сетях.

Официальный сайт - https://religions-congress.org/

Facebook - https://www.facebook.com/religionscongresskz2022

Instagram - https://instagram.com/religions_congress_kz

Twitter - https://twitter.com/religionscongkz/

Telegram - https://t.me/religionscongresskz

В столице Казахстана 14-15 сентября текущего года состоится VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Предстоящий форум будет посвящен роли лидеров мировых и традиционных конфессий в социально-духовном развитии человечества в постпандемийный период.