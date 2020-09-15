Презентована программа молодежного крыла «Jas Otan» до 2025 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Молодежного крыла «Jas Otan» при партии «Nur Otan» Елнур Бейсенбаев представил программу организации до 2025 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По прямому поручению Первого Президента Казахстана-Елбасы, председателя партии «Nur Otan» Нурсултана Назарбаева мы разработали проект программы «Жастар-Отанға!». В настоящее время проект очень активно обсуждается среди молодежи. Программа охватывает все категории молодежи. Она состоит из пяти направлений. Первое - гражданская активность, второе - качественное образование, третье - трудоустройство и занятость, четвертое – обеспечение жильем молодых семей и доступное жилье, пятое - личностное развитие и эффективное проведение досуга», - сказал Елнур Бейсенбаев на брифинге в СЦК.

По его словам, до создания программы члены Молодежного крыла «Jas Otan» провели около 200 встреч по стране в режимах онлайн и офлайн.

«В рамках встреч мы собрали около 4 тысяч предложений от молодежи. Во-первых, был проведен социологический опрос среди молодежи. Во-вторых, мы изучили международный опыт таких стран, как Канада и Германия по поддержке молодежной политики. Одним из основ этой программы стала стратегия ООН по поддержке молодежи. При разработке этой программы мы охватывали все вопросы, которые касаются молодежи в Послании Главы государства», - отметил спикер.

В состав Молодежного крыла «Jas Otan» входят 106 тысяч человек.

Напомним, сегодня председатель Акмолинского областного филиала молодежного крыла «Jas Otan» Султанбек Бекешев рассказал о работе по трудоустройству молодых людей в регионе.