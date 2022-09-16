Презентована обновленная концепция фонда «Қазақстан халқына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общественный фонд «Қазақстан халқына» проводит итоговое заседание первой конференции национальной благотворительности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Конференция проходит в онлайн-формате на платформе Zoom с участием представителей некоммерческих организаций, доноров фонда, центральных и местных исполнительных органов, Парламента и международных организаций.

Итоговая конференция стала результатом проведенной работы по формированию предложений по деятельности фонда и развитию благотворительности в Казахстане. Конференция стартовала 1 июля, за это время было проведено 43 заседания в формате zoom-конференций с участием 1173 представителей НПО, в 20 областных центрах и городах республиканского значения, а также в столице в формате круглых столов с участием 1197 человек – представителями местных исполнительных органов, бизнеса и гражданского общества. В общей сложности было получено 592 предложения и комментария.

С целью изучения общественного мнения и рекомендаций как можно большего числа НПО по наиболее актуальным направлениям деятельности общественного фонда «Қазақстан халқына», с 18 июля по 31 августа было запущено онлайн-анкетирование для представителей неправительственных организаций. Опросник был размещен на профессиональной платформе qualtrics.com. Результаты анкетирования использованы для подготовки программных документов фонда, а также размещены на сайте фонда. В анкетировании принял участие 1041 респондент.

Для изучения позиций всех заинтересованных сторон также были проведены комплексные исследования методом глубинного интервью с донорами фонда. Предложения доноров также отражены в проекте обновленной концепции и проспекте фонда.

Итоговое заседание началось с выступлений экспертов и доноров и продолжилось сессией «вопросов-ответов». Также перед общественностью председателем правления общественного фонда «Қазақстан халқына» Болатом Жамишевым презентованы обновленная концепция и проспект фонда.

В своем выступлении Болат Жамишев сказал, что базисом для подготовки действующей редакции концепции стало выступление Президента на заседании Мажилиса Парламента 11 января, на котором было дано поручение о создании фонда.

Согласно новой редакции концепции фонд должен стать драйвером экосистемы донорства и благотворительности, обеспечивающим устойчивый приток крупного частного капитала в сферу благотворительности. Одной из задач станет формирование и реализация благотворительных программ при содействии организаций общественного сектора. Кроме того, в приоритете внутреннее развитие – поддержка казахстанских специалистов и производителей.

В обновленной редакции концепции, с учетом поступивших предложений, фонд «Қазақстан халқына» выделил шесть основных направлений, которыми он будет заниматься. Это – помощь в материально-техническом оснащении функциональным оборудованием и инвентарем, актуальным в масштабах страны; содействие расширению формального и неформального образования; участие в повышении эффективности действующих систем, инструментов и процессов оказания социальных услуг населению; поддержка и внедрение социальных инноваций; целевая помощь отдельным гражданам в исключительных случаях; комплексная помощь при чрезвычайных ситуациях.

Проспект фонда сформирован на основании предложений некоммерческих организаций и доноров. В документ внесены 592 предложения по 42 разделам, затрагивающие вопросы по рабочим процессам и базовым направлениям фонда, усилению информационной работы, развитию гражданского сектора и благотворительной сферы, поддержки исследовательских проектов.