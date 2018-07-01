Презентована новая форма казахстанской сборной для летней Азиады-2018

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана отправится на Азиатские игры в новой форме казахстанского производства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета Казахстана.

Главной темой нового образа спортсменов стала охота кочевников. Центральной фигурой коллекции был выбран cокол. В истории Казахстана традиция охоты с хищной птицей имеет глубокие корни. Сами ловчие птицы являлись символами свободы, стремления к своей цели.

Спортивная экипировка состоит из тренировочного и парадного костюмов, поло, шорт, футболок и других необходимых элементов. Всего 16 позиций.

Дизайном и изготовлением формы занимались казахстанские производители. Вся форма изготовлена с учетом климатических особенностей страны-хозяйки летних Азиатских игр - Индонезии. Большинство вещей в экипировке изготовлены из трикотажного полотна, позволяющего изделию быть удобным как для тренировок, так и в обычной жизни.

В качестве основных деталей на всех изделиях можно отметить буквы «KZ». Основными цветами формы стали темно-синий и белый, основным решением - чистые линии и минимализм.

Спортсмены, которые уже успели примерить новую форму, остались довольны как функциональностью формы, так и ее внешним видом. Одними из первых новую форму примерили пловец Дмитрий Баландин, синхронистка Кристина Тыныбаева и боксер Абильхан Аманкул, который был выбран знаменосцем сборной Казахстана на церемонии открытия Азиатских игр.







