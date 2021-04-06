Презентована книга о легендарном Аттиле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Международная тюркская академия при участии министров иностранных дел Венгрии и Казахстана представила научный труд о легендарном правителе гуннов Аттиле «Повелитель Европы Аттила». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Академии.

Автором работы, изданной на английском языке при поддержке Академии, является известный ученый, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Монголии Борбала Обрушанский.

Также состоялась презентация первого сборника стихов великого поэта Жамбыла на венгерском языке. В сборник «Жамбылские песни - Dzsambul muvei», изданный в рамках 175-летия великого степного сказителя, включены стихотворения на казахском языке с параллельным переводом на венгерском языке, а также содержательные исследовательские статьи. В составлении и подготовке сборника к публикации принимали участие такие ученые, как Хинаят Бабакумар и Такач Ибойя.

Кроме того, совместно с Международной Тюркской академией и представительством Тюркского совета в Будапеште был подготовлен новый труд «Венгерский ученый тюркского мира» о знаменитом венгерском путешественнике, одном из основателей венгерской тюркологии Армине Вамбери. Буклет, иллюстрированный историческими фотографиями, рассказывает историю жизни и карьеры Армина Вамбери на казахском и английском языках.

Также вниманию общественности были представлены недавно опубликованный труд известного тюрколога Иштвана Конгура Мандоки «Неразрывные корни» и книга «Библиография Мандоки Конгура Иштвана».

В презентации работ Академии в венгерском направлении приняли участие министр внешней торговли и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, заместитель Премьер-Министра - министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди, президент Международной Тюркской Академии Дархан Кыдырали, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Республике Казахстан Михай Галошфай, а также представители венгерской делегации, государственные и общественные деятели.

В рамках мероприятия на казахском языке была организована выставка «Венгерский ученый тюркского мира» о венгерском путешественнике Армине Вамбери.

Приветствуя высоких гостей, руководитель Академии Дархан Кыдырали отметил важность проведения встречи в Тюркской библиотеке имени выдающегося тюрколога Конгура Мандоки.

Венгерская делегация во главе с Петером Сийярто ознакомилась с ценными рукописями Тюркской библиотеки и фонда Конгура Мандоки.

В свою очередь, министр внешней торговли и иностранных дел поблагодарил Академию за проделанную работу по изучению общих ценностей родственных стран, укреплению братства народов и подарил библиотеке ценные работы на венгерском языке.

Кроме того, в ходе встречи стороны договорились о дальнейшем развитии двустороннего научного сотрудничества и реализации совместных проектов в будущем.

В завершение встречи Дархан Кыдырали поблагодарил венгерскую делегацию и наградил г-на Петера Сийярто золотой медалью Академии.

Следует отметить, что в 2017 году Венгрия стала первой страной среди институтов сотрудничества тюркского мира, получив статус наблюдателя Международной Тюркской академии.

Академия реализовала ряд проектов и мероприятий, направленных на интеграцию Венгрии и тюркского мира. В частности, он опубликовал ряд исследовательских проектов, посвященных наследию и учениям венгерских тюркологов, таких как Немет Дьюла, Дьёрдь Алмаши, Конгур Мандоки.