Презентована книга «Казахстанский путь: конституционализм, человек, мир и процветание»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Книга о роли Основного закона для строительства казахстанской государственности была презентована на международной научно-практической конференции «Конституционные ценности как правовая основа консолидации общества для преодоления глобальных вызовов», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Книга «Казахстанский путь: конституционализм, человек, мир и процветание» издана Конституционным советом Республики Казахстан. В ней содержатся статьи, отражающие оценку зарубежными специалистами роли и значения Конституции в строительстве современной казахстанской государственности, процессах утверждения в стране стандартов демократии, принципов верховенства права и конституционализма.





Авторами книги стали более 30 экспертов в области права, учёных-правоведов, практиков, государственных и общественных деятелей из разных стран, в числе которых Королевский адвокат, ведущий адвокат 3 Verulam Buildings Barristers (Лондон), председатель Правового консультативного совета МФЦА Майкл Блэр, экс-министр юстиции Грузии, экс-председатель Конституционного суда Грузии, международный эксперт, доктор юридических наук, профессор Георгий Папуашвили, профессор кафедры конституционного права Уральского государственного юридического университета, доктор юридических наук Игорь Остапович.





Организаторами масштабной конференции, посвященной 25-летию Конституции Республики Казахстан, выступили Фонд Нурсултана Назарбаева, Конституционный совет Республики Казахстан, Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА), Казахский национальный педагогический университет имени Абая и Институт «Сорбонна-Казахстан», Офис программ ОБСЕ в Нур-Султане, Евразийская юридическая Академия им. Д.А. Кунаева.





Кроме того, казахстанские и зарубежные учёные-правоведы выступили с насыщенной программой научных докладов. В своих трудах спикеры отметили колоссальную роль Конституции в развитии казахстанского общества.





Заместитель исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева, член Венецианской Комиссии Совета Европы от Республики Казахстан, Академического совета Академии права МФЦА, доктор юридических наук, профессор Игорь Рогов отметил, что Основной закон Казахстана, автором которого является Первый Президент Республики Казахстан — Елбасы Нурсултан Назарбаев, отражает как общечеловеческие, так и национальные идеалы.





«Закон соответствует запросам социально-экономической, политической, культурно-гуманитарной и других сфер жизнедеятельности общества и государства. Поэтому главной задачей всех государственных и общественных структур, всех граждан является строгое следование духу и букве Основного закона, наполнение содержащихся в нем конституционных ценностей реальным содержанием», - отметил он.





В своём выступлении председатель Конституционного совета Республики Казахстан, доктор юридических наук, профессор Кайрат Мами отметил, что ценности, заложенные в Конституции страны, определяют сущность общества и государства, его незыблемые принципы и составляющие институты.





«Очередная годовщина Основного закона – это хороший повод для осмысления пройденного пути, оценки достигнутого и определения ориентиров на будущее. Время показало эффективность выбранной модели конституционного развития страны. Вместе с тем, в условиях стремительно меняющегося мира конституционные ценности требуют особого внимания и защиты», — добавил глава Конституционного совета.





Подводя итоги экспертной встречи, участники отметили, что благодаря Конституции Республики Казахстан, в стране был дан старт масштабным социально-экономическим реформам, направленным на рост благосостояния казахстанцев, реализация которых продолжается и в настоящее время.