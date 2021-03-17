Презентована книга «101 впечатление от Казахстана» на словацком языке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках 30-летия Независимости Республики Казахстан Национальная академическая библиотека Республики Казахстан совместно с Посольством Республики Казахстан в Словацкой Республике провела международную онлайн-презентацию книги «101 впечатление от Казахстана» на словацком языке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это яркий фотоальбом и своего рода путеводитель, который подробно раскрывает самобытность и традиции страны с древних времен до наших дней, представляя людей, архитектуру, интересные города, удивительную природу, полные красоты горы и озера и многочисленные достопримечательности. Книга издана в самый разгар пандемии коронавируса, когда даже странно было думать, что человечество когда-либо вновь сможет вернуться к нормальной жизни, неотъемлемой частью которой являются путешествия, открытие неизведанных для себя мест, знакомство с новыми людьми и обретение новых впечатлений. Это книга – символ и залог надежды на скорое нормальное будущее, когда границы стран и континентов будут открыты и доступны для каждого путешественника», - говорят организаторы.

Онлайн-мероприятие объединило участников из Казахстана, Словацкой Республики, Великобритании, представителей академических кругов и творческой интеллигенции.

В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Словацкой Республике Василенко Роман Юрьевич, Посол Словацкой Республики в Республике Казахстан Мирослав Коллар, автор и редактор издательства Hertfordshire Press Ник Роуэн, директор АО «KazakhTourism» Ержан Еркинбаев, главный редактор издательства «Financninoviny» Владаимир Бачиш, руководитель Национальной академической библиотеки Республики Казахстан, доктор педагогических наук, профессор Муналбаева Умитхан Дауренбековна, профессор Экономического университета в Братиславе Елена Каштякова, председатель Правления, ректор «Международного университета туризма и гостеприимства» Майнюра Мурзамадиева, переводчик книги Тимея Юрчова, издатель Марат Ахметжанов.



