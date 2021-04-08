22:08, 07 Апрель 2021 | GMT +6
Презентован семитомник журналиста и переводчика Марала Хасена
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской областной универсальной библиотеке имени Н. В. Гоголя прошла онлайн-презентация сборника избранных произведений публициста и переводчика Марала Хасена. Творчество известного журналиста представлено в семи томах под названием «Қаламгер мұрасы», передает корреспондент МИА «Казинформ».
По словам современников, Марал Хасен был настоящим профессионалом, глубокомыслящим публицистом. Он одинаково хорошо владел казахским и русским языками. Благодаря его навыкам переводчика, читатели смогли познакомиться с произведениями великих зарубежных писателей.
Главным гостем мероприятия стала супруга журналиста Рымбала Смаилова. Благодаря ей семитомник увидел свет. Она собрала воедино всё написанное мужем и на собственные средства издала семь томов его сочинений.
В мероприятии приняли участие известные писатели из Караганды, Алматы и Нур-Султана. Они рассказали участникам встречи о творческом пути публициста.
Вниманию читателей библиотека также представила книжную выставку, посвящённую творчеству Марала Хасена.