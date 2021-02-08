Презентован проект Национального доклада о противодействии коррупции за 2020 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В сервисном центре Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции представителям общественности презентован проект Национального доклада о противодействии коррупции по итогам 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

При модераторстве руководителя аппарата Агентства К.Жапакова в обсуждении документа приняли участие представители неправительственных организаций, в круг интересов которых входит активное содействие искоренению коррупции в стране и формированию культуры добропорядочности в обществе.

Среди них Общенациональное движение против коррупции «ЖАҢАРУ», Первый антикоррупционный медиа-центр, Гражданский Альянс Казахстана, Фонд развития парламентаризма в Казахстане, Национальная палата предпринимателей «Атамекен», Бюро правовой информации и журналистских расследований «Факт», ОО «Әділдік жолы», Палата молодых юристов, специальная мониторинговая группа, общественный совет Агентства, совет ветеранов Антикоррупционной службы, совет научных экспертов при Агентстве.

Презентуя документ, директор департамента стратегии и оперативного управления Н. Жаксимбетов отметил, что в нем отражен вклад в противодействие коррупции уполномоченного органа, других государственных органов, общественных объединений и субъектов квазигосударственного сектора.

Представлены принятые законодательные и практические меры по антикоррупционному просвещению, превенции коррупции, партнерству с обществом, неотвратимости ответственности, а также предложения по дальнейшему совершенствованию антикоррупционной политики с учетом положений Конвенции ООН против коррупции, руководящих принципов Совета Европы (GRECO) и рекомендаций ОЭСР.

Отдельное внимание уделено информации о предупреждении коррупционных преступлений, связанных с мерами по борьбе с пандемией COVID-19.

Также отражены итоги независимой оценки уровня восприятия коррупции в Казахстане. Благодаря системным мерам по противодействию коррупции, активному участию неправительственного сектора, несмотря на отрицательное влияние пандемии COVID-19, Казахстан в Индексе восприятия коррупции (CPI) Transparency International за 2020 год впервые набрал 38 баллов, что позволило переместиться выше на 19 позиций и занять 94 место среди 180 стран.

После презентации участники встречи отметили существенные позитивные перемены в антикоррупционной политике за последний год и внесли конструктивные предложения по доработке проекта национального доклада.

Руководитель центрального аппарата РОО «Общенациональное движение против коррупции «ЖАҢАРУ» рекомендовал дополнить проект региональными социологическими исследованиями и оценкой влияния антикоррупционной политики на социально-экономическое развитие страны.

Директор Гражданского Альянса Казахстана А. Тажибаев отметил важность более широкого и точечного тиражирования антикоррупционного просвещения в медиа-пространство.

Исполнительный директор РОО «Әділдік жолы» М. Айтмаганбет акцентировал внимание на необходимости форсирования расширения мобильных госуслуг.

Руководитель Совета научных экспертов при Агентстве, президент казахстанской ассоциации докторов PhD в Великобритании А. Сембаева наряду с другими выступающими отметила значимость научно-обоснованного подхода к антикоррупционной практике.

Руководитель управляющего комитета по антикоррупционным проектам Ж. Тайжанова выразила солидарность с коллегами о необходимости создания научной основы антикоррупционной политики в рамках проектного менеджмента.

Аналитиком Центра прикладных исследований TALAP предложено ввести межведомственный антикоррупционный рейтинг, а также повысить достоверность и практическую ценность статистических данных.

В целом проект получил одобрение со стороны неправительственных организаций, выражена солидарная точка зрения о необходимости дальнейшего укрепления взаимодействия для достижения общей цели - искоренения коррупции в нашем обществе как явления.

После доработки проекта по предложениям участников встречи он будет направлен Главе государства и в случае одобрения опубликован в СМИ.

Напомним, Агентством по противодействию коррупции совместно с Академией государственного управления при Президенте Республики Казахстан и АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» проведен первый обучающий семинар по продвижению антикоррупционного комплаенса в квазигосударственном и частном секторах.