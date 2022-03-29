Презентован проект «Атырау без преград»

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау состоялась презентация нового проекта «Атырау без преград» по увеличению доли доступных для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, общественной и транспортной инфраструктуры. Инициатором выступил ОФ «Біз де адамбыз», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметила руководитель фонда Гульназ Космурзиева, несмотря на проводимую работу по созданию безбарьерной среды, проблема все еще остается актуальной.

«Доступ к социальной жизни для людей с ограниченными возможностями в немалой степени зависит от условий городской среды. Для многих безбарьерная среда значит только наличие пандусов, но на самом деле речь не только о них. Безбарерьная среда необходима для всех представителей маломобильных групп населения. К ним относятся инвалиды, пожилые люди, которым непросто передвигаться по лестницам, и даже мамы, везущие коляски с маленькими детьми. Наш проект «Атырау без преград» преследует цель защищать права людей с инвалидностью на свободное передвижение, обеспечить их равным доступом к приоритетным объектам и услугам в сферах жизнедеятельности», - сказала Гульназ Космурзиева.

Для этих целей на постоянной основе будут проводиться мониторинги частопосещаемых заведений и организаций в городе. На данный момент совместно с управлением по строительству Атырауской области ведутся работы по созданию Карты доступности, где будут отмечены здания и заведения, отвечающие техническим нормам безбарьерной среды.

Кроме того, в рамках реализации проекта будет запущена серия медиаматериалов, призывающих бизнесменов к установлению пандусов согласно техническим стандартам.