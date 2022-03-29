Презентован проект «Атырау без преград»
Как отметила руководитель фонда Гульназ Космурзиева, несмотря на проводимую работу по созданию безбарьерной среды, проблема все еще остается актуальной.
«Доступ к социальной жизни для людей с ограниченными возможностями в немалой степени зависит от условий городской среды. Для многих безбарьерная среда значит только наличие пандусов, но на самом деле речь не только о них. Безбарерьная среда необходима для всех представителей маломобильных групп населения. К ним относятся инвалиды, пожилые люди, которым непросто передвигаться по лестницам, и даже мамы, везущие коляски с маленькими детьми. Наш проект «Атырау без преград» преследует цель защищать права людей с инвалидностью на свободное передвижение, обеспечить их равным доступом к приоритетным объектам и услугам в сферах жизнедеятельности», - сказала Гульназ Космурзиева.
Для этих целей на постоянной основе будут проводиться мониторинги частопосещаемых заведений и организаций в городе. На данный момент совместно с управлением по строительству Атырауской области ведутся работы по созданию Карты доступности, где будут отмечены здания и заведения, отвечающие техническим нормам безбарьерной среды.
Кроме того, в рамках реализации проекта будет запущена серия медиаматериалов, призывающих бизнесменов к установлению пандусов согласно техническим стандартам.