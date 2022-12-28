Презентован план развития Тараза на ближайшие три года

28 Декабря 2022, 08:41

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Дорожную карту развития города Тараза на 2023 - 2025 годы представил на брифинге журналистам местных и республиканских СМИ аким Тараза Бахытжан Орынбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

После вступления в должность акима Бахытжана Орынбекова прошло более трех месяцев.

За это время, по данным пресс-службы горакимата, разработан 3-летний план развития жилищно-коммунальной сферы областного центра, пересмотрен Генеральный план города для улучшения транспортной логистики, внешнего облика, формирования комфортной среды. Решаются проблемные вопросы инфраструктуры в строящихся 14 и 15 микрорайонах. Утверждены правила обслуживания парков и надлежащего ухода за зелеными насаждениями. Время работы общественного транспорта продлено до 21:00 и 24:00, отрегулировано движение автобусных маршрутов. Снижена стоимость тарифа на электроэнергию для населения недавно вошедших в черту города жилых дачных массивов. В 9 округах прошли отчетные встречи с населением, по личным вопросам аким города принял 157 жителей города.

«Коллектив акимата города за этот период провел определенную работу по анализу текущего состояния дел во всех отраслях, - сказал в ходе брифинга Бахытжан Орынбеков, - разработана Дорожная карта на 2023 – 2025 годы. Объем строительных работ в регионе к 2025 году возрастет на 80,1 млрд тенге. В 2023 году начнется строительство 47-ми многоквартирных жилых домов, будут введены в эксплуатацию пять новых школ, капитально отремонтированы 7 образовательных учреждений, начнется строительство детской инфекционной больницы».

В предстоящем году будет проведен средний ремонт 116 улиц и переулков, будут реконструированы проблемные улицы Санырак батыра и Шостаковича. Начнется строительство дорог в жилых массивах «Барысхан» и «Бурыл». В 2023 году в Таразе на 68 улицах установят фонари уличного освещения.

«Есть проекты по среднему ремонту улиц, это асфальтирование. Только на следующий год порядка 120 улиц будут асфальтированы. И ежегодно в среднем будет ремонтироваться 100 – 120 улиц. Кроме того, реконструкция улиц и строительство новых переходов. Средний ремонт улиц проводится за счет городского бюджета, реконструкция – эти работы ведутся за счет республиканского бюджета. Планируем для разгрузки улиц от большого потока автомобилей строительство двух путепроводов. Если получим поддержку, тогда будем начинать проектные работы. Эти проекты будут финансироваться республиканским бюджетом», - проинформировал аким.

На ближайшие три года в областном центре планируется модернизация парков. В целях благоустройства и озеленения улиц города высадят 3 тысячи деревьев, отметил спикер.

«На территории парка Победы будет возведен Центр иппотерапии. В Майской роще, впервые в нашей стране, построят баню для людей с особыми потребностями, для которых в 2023 - 2024 годах будет завершено строительство двух центров социальной адаптации», - отметил он.

На ближайшие три года разработаны проекты в рамках комплексного плана развития в сфере культуры и спорта. В Таразе появится Центр творчества Асанали Ашимова, Ремесленный центр, капитально отремонтируют городской Дом культуры, завершат третий этап строительства комплекса «Көне қамал». В жилом массиве «Кумшагал» на окраине города будет введен в эксплуатацию городской Дом культуры на 180 мест. В целях пропаганды здорового образа жизни в 2023 году построят 4 мини-футбольных поля.

В Таразе в 2023 - 2025 годах будут благоустроены 75 дворов, капитально отремонтируют 148 многоэтажных жилых домов. В 15 микрорайоне построят две школы на 1 200 мест. Кроме того, в целях эффективного использования досуга детей в 15 микрорайоне будет построен Дворец школьников.

С 2023 года планируется ежегодное пополнение автопарка города 70 автобусами. Для обеспечения жителей общественным транспортом будет открыто 15 новых автобусных маршрутов и установлено 120 остановок. По просьбе жителей областного центра начнется строительство эстакады над железной дорогой. Реализация некоторых проектов начата уже в этом году, отметил аким.