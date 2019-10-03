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Презентован новый состав Президентского баскетбольного клуба «Астана»

3 Октября 2019 18:24
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Презентован новый состав Президентского баскетбольного клуба «Астана»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предсезонная презентация Президентского баскетбольного клуба «Астана» собрала участников и болельщиков в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Начинается новый сезон для Президентского баскетбольного клуба «Астана». Этот клуб является визитной карточкой города Нур-Султана и гордостью нашего спорта. Поэтому я с большой надеждой и удовольствием приветствую новых игроков, которые сегодня влились в нашу команду», - сказал генеральный директор Президентского спортивного клуба «Астана» Аскар Баталов.

Обновленный состав столичной команды во главе с лучшим тренером единой лиги ВТБ прошлого сезона Эмилем Райковичем полностью укомплектован и уже успел пройти боевую обкатку в товарищеских матчах на учебно-тренировочных сборах в Литве.

«Как мы все знаем, в прошлом сезоне баскетбольный клуб «Астана» достиг наивысшего результата. Мы видим, что из года в год команда совершенствуется. Хочу добавить, что баскетбол в нашей стране развит во всех регионах Казахстана. У нас также проходят чемпионаты внутри страны, и баскетбольный клуб «Астана» является рекордсменом по выигрышам», - отметил председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Серик Сапиев.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Спорт,
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Автор:

Айгерим Ансаганова

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