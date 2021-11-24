Презентован Комментарий к Уголовному кодексу РК на государственном и русском языках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международная научно-практическая конференция «Новые горизонты развития юридической науки и совершенствование национального законодательства», посвященная 30-летию Независимости Республики Казахстан прошла сегодня в столице. В ее работе приняли участие депутаты Парламента Республики Казахстан, ведущие ученые высших учебных заведений Казахстана, Польши, России, Турции, а также представители юридического сообщества нашей страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В рамках научного форума состоялась презентация трехтомника «Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан» впервые изданного на государственном и русском языках, подготовленного Заслуженным деятелем Казахстана Исидором Борчашвили.

При подготовке издания автором наиболее полно были использованы положения Конституции Казахстана, актуальные международные акты, ратифицированные РК, нормативные постановления Конституционного Совета РК и Верховного Суда РК, национальное законодательстве, а также примеры из судебно-следственной практики.

Положительную оценку трехтомник получил от экспертного сообщества. Свои рецензии изданию представили не только видные казахстанские, но и зарубежные ученые в области уголовного права. Издание рекомендовано для вузов страны Министерством образования и науки Республики Казахстан.

Выступая в ходе презентации заместитель председателя Сената Парламента Республики Казахстан Нурлан Абдиров, отметил, что издание такой специализированной и качественной литературы имеет большое значение для юридической общественности страны.

«Подготовленный Исидором Борчашвили трехтомник – это плод его колоссальной творческой работы. Ему удалось дать глубокое, взвешенное, научное толкование всех норм этого важнейшего кодифицированного акта, который стоит на страже конституционных ценностей – человека, его жизни, прав и свобод. Актуальность выполненной работы заключается в том, что она охватывает новеллы, вошедшие в уголовное законодательство в рамках системной модернизации правоохранительной и судебной сфер, которую проводит Президент страны Касым-Жомарт Токаев. Также важно, что Комментарий к Уголовному Кодексу издан на казахском языке, что происходит впервые. Уверен, что этот весомый подарок автора своей стране в канун 30-летия ее Независимости будет высоко востребован правоохранителями, учеными, преподавателями, студентами-юристами и внесет свой вклад в дальнейшее устойчивое развитие правовой системы Казахстана», - сказал Нурлан Абдиров.

Кроме этого, в рамках проведения Международной научно-практической конференции состоялось подписание Договора о партнерстве и сотрудничестве между Международным университетом Астана и Пятигорским государственным университетом (Российская Федерация).