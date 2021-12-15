Презентован клип на песню Димаша Кудайбергена Omir oter

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня телеканал «Хабар» представил клип на песню Димаша Кудайбергена, передает МИА «Казинформ».

Музыкальная композиция Omir oter, в которой народный любимец призывает людей не прожигать свою жизнь напрасно, впервые прозвучала на онлайн-концерте DIMASH DIGITAL SHOW.

В клипе Димаш Кудайберген воспевает красоту жизни и пропускает через себя прошлое и будущее целого народа.

Режиссером клипа выступила Анна Обоянская, которая ранее подметила поразительную черту Димаша - заполнять собой все пространство, не требуя в помощь масштабных декораций, сложных постановок и вычурных костюмов.

«Идея в том, чтобы принести пользу людям и осуществить их мечты. Каждый может воспринимать это по-своему. В этом клипе пересекаются точки зрения и история нескольких поколений, их мысли и цели», - сказал отец Димаша Канат Айтбаев.

Съемки клипа проходили в Нур-Султане, в зале театра «Астана Опера». В качестве актеров были задействованы как профессионалы, так и обычные люди разных возрастов. К примеру, самой юной актрисе всего два года.

Клип уже доступен на официальной странице телеканала «Хабар» в Youtube.



