Презентован клип на песню Димаша Кудайбергена Omir oter
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня телеканал «Хабар» представил клип на песню Димаша Кудайбергена, передает МИА «Казинформ».
Музыкальная композиция Omir oter, в которой народный любимец призывает людей не прожигать свою жизнь напрасно, впервые прозвучала на онлайн-концерте DIMASH DIGITAL SHOW.
В клипе Димаш Кудайберген воспевает красоту жизни и пропускает через себя прошлое и будущее целого народа.
Режиссером клипа выступила Анна Обоянская, которая ранее подметила поразительную черту Димаша - заполнять собой все пространство, не требуя в помощь масштабных декораций, сложных постановок и вычурных костюмов.
«Идея в том, чтобы принести пользу людям и осуществить их мечты. Каждый может воспринимать это по-своему. В этом клипе пересекаются точки зрения и история нескольких поколений, их мысли и цели», - сказал отец Димаша Канат Айтбаев.
Съемки клипа проходили в Нур-Султане, в зале театра «Астана Опера». В качестве актеров были задействованы как профессионалы, так и обычные люди разных возрастов. К примеру, самой юной актрисе всего два года.
Клип уже доступен на официальной странице телеканала «Хабар» в Youtube.
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