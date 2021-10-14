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    13:06, 14 Октябрь 2021 | GMT +6

    Презентован 10-томный сборник произведений Жамбыла Жабаева

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В честь 175-летнего юбилея Жамбыла Жабаева в Национальной академической библиотеке столицы состоялась презентация 10-томного сборника, выпущенного по государственному заказу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В мероприятии приняли участие Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, депутаты Сената и Мажилиса Парламента РК, общественные деятели и ученые, представители общественности.

    Выступая на открытии мероприятия, Крымбек Кушербаев отметил важность сборника.

    «Сегодня мы проводим презентацию 10-томного сборника, выпущенного по государственному заказу в честь 175-летнего юбилея великого Жамбыла. Для нас это священный долг – мы должны издавать и передавать великие произведения, ставшие достоянием нации, будущим поколениям. В этот юбилейный год в республике проводятся многочисленные культурные мероприятия по пропаганде и донесению до населения произведений поэта. Одно из них - это издание многотомников», - сказал Крымбек Кушербаев.

    В 10 томах, презентованных сегодня, собраны стихи и айтысы Жамбыла Жабаева. А также научные исследования ученых, связанные с творчеством поэта, воспоминания выдающихся поэтов и писателей.

    «Мы считаем, что 10-томный сборник, который мы сегодня презентуем, является фундаментальным трудом, который внес большой вклад в развитие и обогащение духовной сокровищницы нашего народа. Все наследие Жамбыла Жабаева, воспоминания о его жизни и творчестве, научные исследования, библиография впервые вышли в свет, как полноценное издание», - заключил государственный секретарь, выразив уверенность, что что произведение станет еще одним ценным наследием.

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