Презентация телесериала «Битва при Орбулаке» прошла в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане состоялась презентация телесериала о битве при Орбулаке, доказавшей храбрость казахских батыров, малым числом разгромивших большое вражеское войско, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, с тех пор, как в 2016 году было создано наше министерство, мы первыми поставили вопрос о том, что у нас стало много иностранных фильмов. Поэтому мы с каждым годом увеличиваем количество телесериалов. Мы считаем, что это одно из тех вещей, которые не только в нашей стране, но и за рубежом пропагандируют нашу страну, наши традиции. Следующий год будет начальным в ряду юбилейных годов: приближаются юбилеи Абая, аль-Фараби, поэтому мы будем продолжать реализацию таких хороших проектов», - сказал министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, оказавший поддержку в реализации этого важного проекта.

«Битва при Орбулаке» - первый сериал, рассказывающий о том, как в 1643 году 600 казахских сарбазов дали отпор 50-тысячному войску врага.

«Этот сериал – наш вклад в восполнение нашей истории. Съемки проходили в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях и у реки Орбулак. В следующем году будут сняты сериалы о Абае и аль-Фараби», - сказала председатель правления РТРК «Qazaqstan» Ляззат Танысбай.

Продюсер телесериала – Мурат Бидосов, ранее снявший исторические фильмы «Кейкі мерген», «Тар заман».

«Мы все знаем о 300 спартанцах, а вот о 600 сарбазах Салкам Жангира только что-то слышали, и как это было, знает не каждый. Мы постарались дать ответ на этот вопрос. В сериале более 100 персонажей, более 50 каскадеров», - сказал М. Бидосов.

Телесериал, состоящий из 8 частей, будет показываться 16-17 декабря в 14:30 часов на телеканале «Qazaqstan».