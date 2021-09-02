Презентация проекта «Трансформация спорта» прошла в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане состоялась первая организационная встреча команды Проектного офиса «Трансформация спорта», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проектный офис создан по инициативе министра культуры и спорта Актоты Раимкуловой. В команде по трансформации - пятьдесят пять профессионалов, в том числе депутаты Парламента, руководители Национального олимпийского комитета, Национального паралимпийского комитета, федераций, олимпийские чемпионы, чемпионы мира, известные тренеры, руководители нацкомпаний и лидеры гражданского общества. В рабочий орган проекта по трансформации вошел весь состав Комитета спорта Министерства культуры и спорта, известные спортсмены и тренеры: Турсынгали Едилов, Василий Жиров, Александр Винокуров, Елдос Сметов, Ислам Баймуханова, Юрий Мельниченко, Айдар Махметов, Бахтияр Артаев. Всего 55 человек.

Как отметил руководитель проектного офиса Камбар Омаров, состоялся открытый и жесткий разговор.

«Можно о многом написать, но лучше мы покажем делами. Мне доверили возглавить данную работу. Будет серьёзная работа над ошибками, SWOT - анализ и полномасштабная реформа спорта, начиная с детского и до спорта высших достижений. Впереди у нас много работы. Цель проекта - возрождение здоровой спортивной нации», - написал он в Facebook. Выступая на презентации Проектного офиса, министр культуры и спорта, Актоты Раимкулова отметила, что результаты прошедшей Олимпиады в Токио были далеко не самыми лучшими.

«Все мы сейчас ощущаем атмосферу ожидания и повышенного спроса. Однако каждый из нас уверен в том, что мы обладаем гораздо большим спортивным потенциалом, который нам необходимо развивать», - сказала Актоты Раимкулова.

Министр отметила, что в первую очередь, необходим глубокий анализ в каждом виде спорта.

«Нужно выяснить, что именно послужило причиной низких результатов на Олимпиаде. Исходя из результатов анализа, мы будем четко понимать, как эффективно выстроить полную трансформацию спорта в Казахстане. Нами определены очень амбициозные задачи, которые мы должны все вместе реализовать. Необходимо выработать конкретные шаги по совершенствованию всех сторон нашей сферы деятельности», - резюмировала министр.

Далее министр озвучила конкретные предложения.

«Нам нужна полная трансформация, использование новых прорывных технологий при сохранении главного приоритета – благополучия и здоровья человека», - заключила министр.

Развернутую презентацию Проектного офиса дал координатор проектов по спорту, руководитель реализации группы проектов по физической культуре и спорту проектного офиса МКС Бексултанов Ерназар.

«Проектный офис заработал благодаря инициативе министра культуры и спорта Актоты Раимкуловой. В соответствии с Дорожной картой мы поставили задачи и по конкретной программе реализуем проектное управление. Что он дает? Результат. Какого результата мы ждем? Мы должны реализовывать и контролировать все расходы до каждого тиына. Качество. Соблюдение сроков. И мы не должны это откладывать. При внедрении проектного управления в отрасль в полной мере проявляется КПД. Какой у нас инструмент? Это четкие задачи. То есть, внедрение в проектное управление целей, задач бюджетного планирования каждой организации. Мы хотим, чтобы проектное управление было в каждом направлении: планировании, контроле региональных управлений, формировании реестра оперативных управлений. Как показатель - в каждом регионе должен быть спортивный инструктор. Портфельное управление, его балансировка и мониторинг - ежедневное совещание и контроль, когда руководитель видит задачи - что происходит во всех подразделениях одновременно. Как результат - эффективная прозрачная структура 100-процентно гибкая, которая охватывает не только систему управления спортом, но и всех стейкхолдеров: министерство образования, здравоохранения, министерство информации и общественного развития. В Токио состоялась международная ассамблея - они тоже сделали трансформацию», - отметил Ерназар Бексултанов.