Презентация первой национальной платформы электронных учебников TopIQ прошла в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау состоялась презентация первой национальной платформы электронных учебников TopIQ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии, прошедшем во дворце «Болашақ», приняли участие студенты, обучающиеся по специальности педагогика, учителя, директора школ, родители и представители СМИ.

По словам председателя совета директоров издательства «Алматыкітап» Элеоноры Баталовой, электронные учебники соответствуют требованиям, утвержденным Министерством образования и науки РК. На основе печатных версий авторы учебника дополняют их мультимедийными материалами - фото, видео, аудио и интересными интерактивными заданиями.

«Издательство «Алматыкітап» первым в Казахстане приступило к оцифровке учебников для школы. На сегодняшний день на платформе насчитываются 65 учебников с 1 по 11 классы от трех издательств. Платформа с электронными учебниками интегрирован с «Күнделік», что означает, что учитель может дать задания через национальную платформу журналов и дневников. Также учителя могут сразу ставить оценки за занятия детей в электронных учебниках через программу «Күнделік», - сказала Элеонора Баталова.

Также на брифинге президент издательства «Алматыкітап» Гаухар Саймасаева, руководитель цифрового центра Елена Капранчик и ее заместитель Асима Рыскулбекова рассказали о преимуществах первой национальной платформы электронных учебников TopIQ в сфере образования.

«Платформа электронных учебников разработана в соответствии с требованиями времени. Платформа, с одной стороны, как удобная методика, облегчает работу педагогов и повышает интерес и мотивацию учащихся к знаниям, предмету. Мультимедийные материалы, такие как фото, видео, аудио и интересные интерактивные задания, позволяют учащимся самостоятельно учиться. Она также эффективна и для родителей, которые контролируют знания своих детей», - отметила Асима Рыскулбекова.

Как было отмечено, в прошлом году, когда началась пандемия, все учебники платформы электронных учебников «Алматыкітап» были бесплатными для казахстанских школьников. Были дни, когда на платформе обучались один миллион учеников. Эти электронные учебники успешно прошли апробацию в десятках школ страны. На сегодняшний зарегистрировались 191 школа и 130 тысяч учащихся страны.

Кроме того, издательство «Алматыкітап» подписал двусторонние меморандумы с высшим педагогическим колледжем имени Ж. Мусина, Национальным центром повышения квалификации «Өрлеу», Кокшетауским государственным университетом имени Ш. Уалиханова и Акмолинской областной универсальной научной библиотекой имени М. Жумабаева по использованию первой национальной платформы электронных учебников в образовании и подготовке педагогических кадров.



