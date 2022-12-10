Презентация новых книг Ильи Жаканова состоялась в Таразе

10 Декабря 2022, 23:18

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Творческий вечер «Жайлаукөл кештері» известного земляка Героя Труда Казахстана, заслуженного деятеля Казахстана и Кыргызстана, писателя, искусствоведа, композитора Ильи Жаканова собрал в Таразе полный зрительный зал Центрального концертного зала «Баласагун», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках вечера состоялась презентация новых книг автора «Жайлаукөл кештері», «Таңғажайып махаббат», «Дүлдүл».

«Илья Жаканов внес неоценимый вклад в развитие национальной культуры», - подчеркнул аким области Нуржан Нуржигитов. Глава региона поздравил Илью Жаканова и пожелал дальнейших творческих успехов.

«Музыкальный ювелир Илья Жаканов достойно продолжает священный путь Биржан сала, Акана серi, Курмангазы, Шамши и Нургисы, некогда наполнявших широкую казахскую степь звучанием кюя. Сегодня нам посчастливилось встретиться с ним в священной Аулие-Ате», - отметил Нуржан Нуржигитов. - Вы внесли неоценимый вклад в развитие казахского искусства и литературы. Вам одинаково подвластны и музыка, и слово. Искренне благодарю за неоценимый вклад в развитие духовности! Здоровья и благополучия вам и вашей семье».

По словам аксакала казахстанского искусства, в этом году он закончил многолетнюю работу над обширным трудом по исследованию музыкального наследия казахского народа. «Этому я посвятил себя всецело, получил удовольствие от исследовательского процесса. Знать и помнить историю своего народа очень важно», - отметил Илья Жаканов.

В ходе вечера исполнялись песни Ильи Жаканова, звучали записи его произведений в исполнении известных мастеров вокального искусства Казахстана.

Илья Жаканов - советский и казахстанский писатель, композитор, искусствовед, заслуженный работник культуры Казахстана (1990), заслуженный деятель культуры Кыргызстана (1994), заслуженный деятель культуры Казахстана (1998).

86-летний Илья Жаканов является уроженцем Сарысуского района Жамбылской области. В 1959 году окончил филологический факультет Казахского государственного университета (ныне КазНУ им. аль-Фараби). В 1959 - 1963 годах возглавлял отдел литературы и культуры в газете «Қазақстан пионері» (ныне «Үлан»), в 1963 - 1984 годах работал редактором и главным редактором в Государственном комитете Казахстана по телевидению и радиовещанию. В 2011 году поступил в Атырауский государственный университет, где получил второе высшее образование художника-живописца.

Широкую известность Илье Жаканову принесли первые книги «Қайта оралған ән» (1968), «Хош бол, вальс» (1969). Роман о великом казахском кобызшы, кюйши Ыкыласе, сначала был издан на кыргызском языке под названием «Кертологоо» (1989), затем на казахском языке под названием «Ықылас» (1990). Популярны документальные сборники автора о деятелях казахской культуры «Бірінші концерт» (1971), «Екі жирен» (1976), «Махаббат вальсі» (1983), «Аққулар қонған айдып көл» (1988), а также «Қарабура» (1997).

Илья Жаканов автор около 200 песен, в том числе известных музыкальных произведений «Әселім әнім», «Еділ мен Жайық» и других. За цикл песен по мотивам повестей Чингиза Айтматова «Джамиля», «Прощай, Гульсары!» и «Тополек мой в красной косынке» удостоен Международной премии и ордена Республики Кыргызстан «Данекер». Перевел на казахский язык дилогию кыргызского писателя Т. Касымбекова «Сынған қылыш» (1981). Его перу принадлежат произведения о казахских композиторах М. Тулебаеве, Л. Хамиди, С. Мухамеджанове, К. Мусине, Б. Байкадамове. Известны его документальные фильмы «Шоқан жэне музыка», «Жамбыл жэне музыка», «Сокен жэне музыка». Лауреат международной премии им. Жамбыла (1997).

Указом Президента Республики Казахстан от 29 ноября 2019 года Илья Жаканов награжден высшим орденом «Отан» за особые заслуги перед отечественным национальным музыкальным искусством. В марте 2022 года удостоен звания «Герой Труда Казахстана» с вручением знака особого отличия «Золотая Звезда».