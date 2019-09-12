НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Презентация нового сезона агентства «Хабар» состоялась в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В эфире нового сезона Агентство представит зрителям 11 сериалов. Среди них есть такие картины, как «Қаламгер», «Бекзат» и «Батырлар жолы», которые выйдут на экраны кинотеатров в качестве полнометражных фильмов. Также в это воскресенье будет показано международное шоу «Central Asia`s Got Talent», в котором участвуют таланты из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Вместе с тем мы начинаем второй сезон всеми любимого шоу «Топжарған», - сказал председатель правления АО «Агентство Хабар» Ерлан Бекхожин в ходе церемонии открытия сезона.

Он также отметил, что в новом сезоне телеканал изменит формат новостных передач и будет поднимать наиболее актуальные и острые темы.

«В новом сезоне формат передачи новостей поменяется, мы будем акцентироваться на аналитику. Мы также дадим возможность жителям городов, района, областей оценивать своих акимов. Станет интересным новое политическое ток-шоу, которое будет вести известный политик Ермухамет Ертысбаев. Агентство является членом Европейского вещательного союза, поэтому Казахстан стал участником детского конкурса Eurovision», - добавил глава агентства.

Стало известно, что «Хабар» планирует проводить в формате Live общереспубликанский кастинг на ведущих.

Напомним, Ерлан Бекхожин был назначен председателем правления АО «Агентство Хабар» 20 августа 2019 года.