РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:46, 20 Март 2021 | GMT +6

    Презентация коллекции одежды в национальном стиле прошла в Акмолинской области

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В преддверии Наурыза в Акмолинской области состоялась презентация коллекции в национальном стиле. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внтуренней политики.

    Накануне праздника Наурыз в городе Кокшетау состоялась презентации новой коллекции одежды «Тенгри» модельера, руководителя дома моды Галии Алдабергеновой.

    По словам автора, костюмы сочетают тенденции современного стиля и элементы казахского орнамента, которые по своей сути являются тумаром. Особый восторг гостей вызвали семейные спортивные костюмы, максимально удобные и выполненные из натуральных материалов.

    «В Наурыз мы с особым трепетом возвращаемся к лучшим традициям добрососедства, гостеприимства, уважительного отношения к старшим. Наше ателье является одним из немногочисленных в областном центре, где шьют национальную казахскую одежду. Для теснения узоров и последующего его нанесения у нас имеется специальное оборудование», - поделилась Галия Алдабергенова.

    Мероприятие завершилось вручением благодарственных писем заведующей швейным производством Асемгуль Калихайдаровне и портной по индивидуальному пошиву одежды Татьяне Кияткиной.

    В регионе во время празднования Наурыза пройдут свыше пятисот мероприятий.


    Теги:
    Наурыз Общество Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Сегодня, 04:04
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    Сегодня, 03:00
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!