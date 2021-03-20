Презентация коллекции одежды в национальном стиле прошла в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В преддверии Наурыза в Акмолинской области состоялась презентация коллекции в национальном стиле. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внтуренней политики.

Накануне праздника Наурыз в городе Кокшетау состоялась презентации новой коллекции одежды «Тенгри» модельера, руководителя дома моды Галии Алдабергеновой.

По словам автора, костюмы сочетают тенденции современного стиля и элементы казахского орнамента, которые по своей сути являются тумаром. Особый восторг гостей вызвали семейные спортивные костюмы, максимально удобные и выполненные из натуральных материалов.

«В Наурыз мы с особым трепетом возвращаемся к лучшим традициям добрососедства, гостеприимства, уважительного отношения к старшим. Наше ателье является одним из немногочисленных в областном центре, где шьют национальную казахскую одежду. Для теснения узоров и последующего его нанесения у нас имеется специальное оборудование», - поделилась Галия Алдабергенова.

Мероприятие завершилось вручением благодарственных писем заведующей швейным производством Асемгуль Калихайдаровне и портной по индивидуальному пошиву одежды Татьяне Кияткиной.

В регионе во время празднования Наурыза пройдут свыше пятисот мероприятий.