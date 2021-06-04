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    18:33, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    Презентация книги «Чингиз хан» прошла в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Нур-Султане прошла презентация книги «Чингиз хан» государственного и общественного деятеля, доктора политических наук Ержана Исакулова и члена Совета ученых Духовного управления мусульман Казахстана, старшего научного сотрудника Южно-Казахстанского государственного университета Оразбая Зарипбая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Мероприятие было организовано проектным офисом «Рухани жаңғыру» в рамках специальных проектов «Генезис тюркского мира» и «Архив-2025» программы Елбасы «Рухани жаңғыру».

    В книге приведены новые данные о времени возникновения тюркских племен из произведений Шарафа ад-Дина Али Йазди «Зафар Нама» и Мухаммеда Хайдара Дулати «Тарих-и Рашиди», написанных на персидском языке в XV и XVI веках.

    «Поздравляю всех с сегодняшней презентацией книги о Чингиз хане. В книге указана родословная великого хана, исследования о месте рождения, топографические записи ученых и предположительное место захоронения Чингиз хана и его близких и многое другое. Стоит отметить, что в ходе исследования был переведен труд «Жамигат от тауарих», который до этого не публиковался на казахском языке», — сказал в ходе выступления автор книги Оразбай Зарипбай.

    Целью мероприятия является пропаганда национальной истории среди подрастающего поколения. Также популяризация исторических и культурных ценностей между братскими странами с целью налаживания связей между тюркскими народами.

    В мероприятии приняли участие руководитель управления внутренней политики города Даурен Бабамуратов, государственный деятель, ученый, доктор филологических наук, профессор Мырзатай Жолдасбеков и другие представители творческой интеллигенции.


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