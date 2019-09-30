Презентация книг казахстанского писателя Рахымжана Отарбаева прошла в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В Центральном доме журналистов в Москве состоялась презентация книг казахстанского писателя Рахымжана Отарбаева, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Вниманию московских читателей были представлены два сборника повестей и рассказов «Плач Чингис-хана» и «И был я подобием твоим...». В мероприятии приняли участие видные российские и казахстанские литераторы.

Открывая вечер, глава издательства «Художественная литература» Георгий Пряхин поблагодарил посольство Республики Казахстан в Российской Федерации и лично Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстана в России Имангали Тасмагамбетова за содействие в издании книг и организацию творческой встречи.

«Рахымжан Отарбаев помог мне по-новому открыть Казахстан. Когда я начал читать его книги и переводить из подстрочника, я увидел совсем другой Казахстан - пронизанный мифологией, мистикой и духом предков», - сказал Г. Пряхин.

«Его книги знакомят читателей с прекрасными поговорками и пословицами, приводятся очень остроумные вещи. Он бунтарь не только по натуре, но и в стилистике, - сказал он. - Этот человек писал о том, о чем думал».

Г. Пряхин отметил, что творчество Р. Отарбаева хорошо знакомо московским читателям. Рассказ «Плач Чингис-хана» ранее был опубликован в журналах «Роман-газета», «Юность» и в «Литературной газете».





Г. Пряхин также поделился теплыми воспоминаниями о посещении родных мест Р. Отарбаева, отметив, что до сих пор помнит пейзажи запада Казахстана и те дни, когда они вместе прогуливались по реке Урал и посещали достопримечательности города Гурьева.

«Рахымжан - знающий, мудрый и очень любящий свою родину. Я думаю, что он друг не только отдельных из нас, но и большой друг русского народа», - резюмировал он.

Выступивший следом главный редактор журнала «Романа-газеты» Юрий Козлов, отметил, что в сборниках Рахымжана Отарбаева жив народный характер. При этом поражает, насколько близкими являются представленные образы российскому читателю.

«Рахымжан был человеком очень открытой души. Любой собеседник вызывал у него очень большой интерес. Он старался всегда понять людей, - сказал Ю.Козлов. - Его творческая деятельность не укладывалась в рамках лишь одной литературы, она была значительно шире. Уверен, что его произведения будут жить очень долго. И вот это и есть оправдание его существования и его жизни».

Рахымжан Отарбаев (1956 – 2018 годы) - писатель, драматург, заслуженный деятель Республики Казахстан. Родился в Курмангазинском районе Атырауской области.

Творчество Рахимжана Отарбаева в современной драматургии занимает особенное место. Его произведения посвящены глубоким раздумьям о смысле жизни, духовных ценностях и взаимоотношениях между людьми. Книги писателя издавались на казахском, русском, китайском, турецком, кыргызском, арабском и английском языках.





В разные годы были опубликованы произведения «Шер», «Жұлдыздар құлаған жер», «Жайық жыры», «Қараша қаздар қайтқанда», «Дауысыңды естідім», «Отверженный мир». В казахстанских театрах ставились спектакли по пьесам «Бейбарыс сұлтан», «Бас», «Нашақор жайлы новелла», «Нұржауған-ғұмыр», «Сырым батыр», «Мұстафа Шоқай».

Ежегодно в Казахстане проводится международный театральный фестиваль, посвященный творчеству Рахымжана Отарбаева.