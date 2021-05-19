Презентация книг Адиля Ахметова состоялась в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Презентация трех книг известного ученого, государственного и общественного деятеля Адиля Ахметова состоялась в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, принявший участие в мероприятии, отметил вклад Адиля Ахметова в развитие научной сферы в целом.

«Можно смело сказать, что труды известного ученого под названиями «Түркі әлемнің ырым-тыйымдары», «Колумб дәуірінен бұрынғы америкалық үндістердің алтайлық тегі», «Уроки столетия» («Ғасырлар ғибраты») приумножают богатое наследие казахской духовности, повышая внимание общественности к научным ценностям (…). Автор книг защитил докторскую диссертацию по эвфемизмам на тюркских языках, тем самым модернизируя забытые понятия», - рассказал Крымбек Кушербаев.

По словам государственного секретаря, Адиль Ахметов является талантливым ученым, который смело поднимает сложные темы, требующие кропотливого труда.

В ходе мероприятия президент Тюркской академии Дарханом Кыдырали, министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов отметили заслугу автора книги в развитие сферы науки и образования, а первый заместитель министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев подчеркнул вклад Адиля Ахметова в формирование внешней политики Казахстана.

Сам автор книг Адиль Ахметов рассказал, что первая часть книги «Түркі әлемнің ырым-тыйымдары» посвящена запретам, а вторая часть - словарю понятий запретов (табу).

«Книга включает в себя запреты тюркских народов, относящихся от Якутии до гагаузов. А второй научный труд посвящен роду американских индейцев, вышедших из Алтая. Я 30 лет изучаю эту тему. Результаты этих исследований отразились на данной книге, состоящей из 285 страниц. Книга вышла также на турецком языке в Турции. Третья книга посвящена теме геополитики. В 2018 году вышло первое, а в 2019 году - второе издание», - рассказал Адиль Ахметов.

Государственный деятель Адиль Ахметов занимал должность первого вице-министра иностранных дел Республики Казахстан, был послом по особым поручениям, чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, а также послом Казахстана в Ирландской Республике, Королевстве Норвегия и Королевстве Швеция по совместительству. Является основателем и первым ректором Казахстанско-Британского технического университета, также депутатом Сената Парламента.