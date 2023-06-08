Превысить рекордный показатель объемов товарной продукции намерены в Акмолинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев на брифинге в СЦК рассказал о том, какие новые проекты реализуются в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ермек Маржикпаев перечислил наиболее значимые объекты для области: золотоизвлекательная фабрика «Эр Джи Процессинг» (стоимость 105 млрд тенге), кирпичный завод «Эс Джи Брик» (27 млрд тенге), адаптация фабрики «Казахалтын Технолоджи» (16,8 млрд тенге), завод железобетонных изделий «Эс Джи Бетон» (15 млрд тенге).

«Наиболее крупные, вводимые в текущем году это ветровые электростанции «Борей Энерго» (3 проекта) в Аршалынском районе, «Эталон Винд Пауэр» в Зерендинском, третья очередь Макинской птицефабрики в Буландынском и вторая линия кирпичного завода «Эс Джи Брик» в Аршалынском районе. Также в этом году запланирована реализация таких объектов как биогазовый завод мощностью 5 мегаватт в час с интегрированным заводом по производству органических удобрений ТОО «Бурабай Биогаз» (Бурабайский район, стоимость – 22,5 млрд тенге), 2-й этап ветровой электростанции «Борей Энерго» (Аршалынский р-н, 14,4 млрд. тг), фабрика по выпуску концентрата технических алмазов «Қазақ Даймондс» (Зерендинский р-н, 11 млрд тг), расширение производства по изготовлению железобетонных изделий, 2-я очередь «SG Beton» (Аршалынский район) и другие проекты», - сказал Ермек Маржикпаев.

За счет выхода на проектную мощность данных производств, а также сохранения стабильной динамики действующих предприятий региона, по итогам 2023 года ожидается значительно превысить прошлогодний рекордный показатель объемов товарной продукции, который составил 1,5 трлн тенге.

«Подчеркну, что ввод вышеуказанных и иных объектов, крайне важен для региона, так как,

в первую очередь это - новые рабочие места, налоговые поступления, улучшение социальной инфраструктуры», - добавил глава региона.