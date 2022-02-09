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Превышение в воздухе предельно допустимых концентраций ряда веществ выявили в Павлодаре

9 Февраля 2022 16:48
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Превышение в воздухе предельно допустимых концентраций ряда веществ выявили в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре выявили превышение ПДК диоксида азота и взвешенных частиц. Факт выявлен на посту, расположенном на улице Ломова, близ университета, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В городе Павлодаре на посту, расположенном по улице Ломова, зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций по ряду показателей: диоксида азота, взвешенных частиц РМ-2,5 (сажи, пыли, микрофрагментов асфальта и резины, минеральных солей, соединений тяжёлых металлов - Казинформ)», - сообщили в управлении недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области.

Служба лабораторно-аналитического контроля департамента экологии Павлодарской области совместно с управлением недропользования, окружающей среды и водных ресурсов и с участием журналистов выехала для контрольных замеров содержания отдельных элементов в атмосферном воздухе.

«Оборудованием департамента в районе поста также зафиксировано превышение ПДК по оксиду и диоксиду азота. Последующие за этим замеры на санитарно-защитной зоне АО «Алюминий Казахстана» не зафиксировали превышений ПДК», - продолжили в ведомстве.

Контрольные замеры на посту, расположенном на улице Ломова, в 13:00 часов показали, что все значения находятся в пределах нормы.

«Принимая во внимание отсутствие превышений на границе санитарно-защитных зон предприятий в момент фиксации превышений на постах мониторинга в селитебной зоне города, повышенные и высокие показатели по ряду веществ были обусловлены влиянием низких источников (отопительные печи, автотранспорт), близким расположением проезжей части улицы», - сделали вывод в управлении.



Фото управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области.


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#Павлодарская область   #Экология  
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Автор:

Антон Гагарин

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