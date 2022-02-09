Превышение в воздухе предельно допустимых концентраций ряда веществ выявили в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре выявили превышение ПДК диоксида азота и взвешенных частиц. Факт выявлен на посту, расположенном на улице Ломова, близ университета, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе Павлодаре на посту, расположенном по улице Ломова, зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций по ряду показателей: диоксида азота, взвешенных частиц РМ-2,5 (сажи, пыли, микрофрагментов асфальта и резины, минеральных солей, соединений тяжёлых металлов - Казинформ)», - сообщили в управлении недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области.

Служба лабораторно-аналитического контроля департамента экологии Павлодарской области совместно с управлением недропользования, окружающей среды и водных ресурсов и с участием журналистов выехала для контрольных замеров содержания отдельных элементов в атмосферном воздухе.

«Оборудованием департамента в районе поста также зафиксировано превышение ПДК по оксиду и диоксиду азота. Последующие за этим замеры на санитарно-защитной зоне АО «Алюминий Казахстана» не зафиксировали превышений ПДК», - продолжили в ведомстве.

Контрольные замеры на посту, расположенном на улице Ломова, в 13:00 часов показали, что все значения находятся в пределах нормы.

«Принимая во внимание отсутствие превышений на границе санитарно-защитных зон предприятий в момент фиксации превышений на постах мониторинга в селитебной зоне города, повышенные и высокие показатели по ряду веществ были обусловлены влиянием низких источников (отопительные печи, автотранспорт), близким расположением проезжей части улицы», - сделали вывод в управлении.









Фото управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области.