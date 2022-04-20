Превышение уровня жесткости воды выявили в 19 скважинах санврачи СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанских санитарных врачей беспокоит отсутствие качественной питьевой воды в 16 населенных пунктах, жители которых до сих пор используют привозную воду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На общественном совете главный санитарный врач области Асет Жуматаев сообщил, что на контроле - 115 водопроводов, пять групповых водопроводов, 109 локальных водопроводов сельских поселений, 372 общественных колодцев и глубинных скважин. При этом бесхозяйными являются разводящие сети от групповых водопроводов в 176 сельских населённых пунктах, 69 водопроводов в селах, 337 общественных колодцев и глубинных скважин.

«В ходе санитарно-эпидемиологического мониторинга исследовано 1 858 проб питьевой воды на бактериологические показатели, не соответствовали нормам 22. На санитарно-химические показатели исследовали 1 391 пробу, не соответствовали 53 пробы по общей жёсткости. Требуется установка систем очистки воды на 19 скважинных водозаборах, где зарегистрировано природное превышение по общей жёсткости и минерализации», - сообщил А. Жуматаев.

Он добавил, что в прошлом году произошли две крупных аварии на системах водоснабжения с отключением питьевой воды. Экстренное извещение об аварии было передано несвоевременно.

По информации А. Жуматаева, из 636 населённых пунктов области жители 357 пользуются водопроводной водой, 263 - из децентрализованных источников водоснабжения, в 16 - вода привозная. Обеспеченность безопасной питьевой водой составляет 88% при среднем республиканском - 95,4%.

Напомним, недавно на встрече с населением аким области Кумар Аксакалов пообещал, что в этом году качественная питьевая вода появится в 55 селах.