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    16:00, 20 Апрель 2022 | GMT +6

    Превышение уровня жесткости воды выявили в 19 скважинах санврачи СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанских санитарных врачей беспокоит отсутствие качественной питьевой воды в 16 населенных пунктах, жители которых до сих пор используют привозную воду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На общественном совете главный санитарный врач области Асет Жуматаев сообщил, что на контроле - 115 водопроводов, пять групповых водопроводов, 109 локальных водопроводов сельских поселений, 372 общественных колодцев и глубинных скважин. При этом бесхозяйными являются разводящие сети от групповых водопроводов в 176 сельских населённых пунктах, 69 водопроводов в селах, 337 общественных колодцев и глубинных скважин.

    «В ходе санитарно-эпидемиологического мониторинга исследовано 1 858 проб питьевой воды на бактериологические показатели, не соответствовали нормам 22. На санитарно-химические показатели исследовали 1 391 пробу, не соответствовали 53 пробы по общей жёсткости. Требуется установка систем очистки воды на 19 скважинных водозаборах, где зарегистрировано природное превышение по общей жёсткости и минерализации», - сообщил А. Жуматаев.

    Он добавил, что в прошлом году произошли две крупных аварии на системах водоснабжения с отключением питьевой воды. Экстренное извещение об аварии было передано несвоевременно.

    По информации А. Жуматаева, из 636 населённых пунктов области жители 357 пользуются водопроводной водой, 263 - из децентрализованных источников водоснабжения, в 16 - вода привозная. Обеспеченность безопасной питьевой водой составляет 88% при среднем республиканском - 95,4%.

    Напомним, недавно на встрече с населением аким области Кумар Аксакалов пообещал, что в этом году качественная питьевая вода появится в 55 селах.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Вода Общество
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