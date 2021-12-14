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Превышение торговой надбавки на продукты зарегистрировали в СКО

14 Декабря 2021 19:32
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Превышение торговой надбавки на продукты зарегистрировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области индекс потребительских цен на социально значимые продовольственные товары составил за минувшую неделю 0,1%. Об этом заявили в облакимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Заместитель руководителя управления индустриально-инновационного развития Данияр Исаев на брифинге рассказал, что предпринимают местные власти для сдерживания роста цен на продукты.

По его информации, увеличили финансирование Стабилизационного фонда почти в два раза - с 800 млн до 1,9 млрд тенге, объем продукции - с 6,4 тысячи до 9 тысяч тонн.

Д. Исаев заверил, что продукции в Стабфонде достаточно. В запасе - 2 750 тонн муки первого сорта, 387 тонн макаронных изделий, 250 тонн риса, 637 тонн гречневой крупы, 132 тонны соли, 250 тонн мяса птицы, 417 тонн капусты, 424 тонны моркови, 2 000 тонн картофеля, 283 тонн лука, 675 тонн сахара, 748 тонн подсолнечного масла.

«Из Стабфонда ведется товарная интервенция гречневой крупы, риса, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий, сахара, соли, мяса птицы, овощей через торговые сети и точки Стабфонда. АО «СПК «Солтүстік» выдает займ местным производителям социально значимых продовольственных товаров для закупа сырья и дальнейшей реализации продукции по сниженным ценам в розничной сети. По молочной и мясной продукции применяется механизм прямых поставок от местных сельхозтоваропроизводителей в розничную сеть», - сообщил Д.Исаев.

Из 19 наименований социально значимых продовольственных товаров регион производит 15. Этой продукцией население полностью обеспечивают.

По выходным дням возобновили проведение сельскохозяйственных ярмарок в Петропавловске.

С торговыми сетями и оптовыми предприятиями подписали меморандумы о снижении и поддержании цен на социально значимые продовольственные товары и соблюдении размера торговой надбавки.

«Создана Комиссия по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования продовольственных товаров. Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК в отношении четырех субъектов направил материалы в акимат Петропавловска по признакам превышения торговой надбавки. Факты подтвердились в отношении одного субъекта бизнеса. Возбуждено административное производство», - проинформировал Д. Исаев.

Он добавил, что принимаемые меры позволяют удерживать цены ниже среднереспубликанских.


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#Северо-Казахстанская область   #Экономика   #Цены и тарифы  
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Автор:

Олеся Жуковень

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