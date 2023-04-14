Превышение содержания сероводорода в воздухе зафиксировано в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау несколько постов слежения за загрязнением атмосферного воздуха в разных микрорайонах города зарегистрировали превышение содержания сероводорода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Содержание сероводорода в 4 мкг на кубический метр зафиксировал пост наблюдения за атмосферным воздухом на улице Карабау, в районе областного акимата - 2.3 мкг на кубометр, в микрорайоне Восток - 3.2 мкг на кубометр. Посты слежения за загрязнении атмосферного воздуха предупреждают о повышенным уровнем загрязнения сероводородом.

Вдыхание воздуха с небольшим содержанием сероводорода вызывает головокружение, головную боль, тошноту, а со значительной концентрацией приводит к коме, судорогам, отёку лёгких и летальному исходу.

Повышенные концентрации зафиксированы также по содержанию в атмосфере в различных микрорайонах города диоксида азота, повышенные концентрации фиксируются также по оксиды углерода.