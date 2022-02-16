Превышение расходов над доходами: как могут наказывать чиновников в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какое наказание предлагают внедрить в Казахстане при необоснованном превышении расходов чиновников над их законными доходами, рассказал председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первое - предусмотреть ответственность за незаконное обогащение. Предлагаемая норма - основной фундамент системы противодействия коррупции. Ведь ни для кого не секрет, что всем известна схема сокрытия активов. Но доказать, что это скрытое богатство было приобретено незаконным путем, не просто. Поэтому, если расходы граждан необоснованно превышают законный доход, необходимо принять соответствующие меры», - сказал Марат Ахметжанов, представляя поправки в законодательство по противодействию коррупции на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, в этой связи предлагается усилить ответственность государственных служащих.

«В частности, если разница в расходах и доходах чиновников превысит 1000 месячных показателей, будет рассмотрена фискальная санкция. То есть 90 процентов от суммы разницы будет конфисковано как административный штраф. Однако в каждом конкретном случае каждому предоставляется возможность объяснить правомерность расходов. А если та же разница превышает годовой доход и чиновник не может объяснить, откуда он взялся, рассматривается карьерное наказание. Это означает, что он будет уволен с государственной службы на три года по отрицательным мотивам», - сказал Марат Ахметжанов.

В целом, как отметил спикер, введение ответственности за необоснованное обогащение – логическое продолжение внедрения декларации о доходах.

«Как вы знаете, срок подачи декларации разбит на этапы. На первом этапе - государственные служащие. показали свои доходы в прошлом году. Теперь начнется сравнение доходов и расходов. На втором этапе - 2023-2024 годы уже подключатся работники государственных учреждений и квазисектора. На третьем этапе - 2024-2025 годы: руководители и учредители юридических лиц. Последний этап - в 2025-2026 годах декларацию будут подавать все остальные граждане. И только тогда станет известно об активах и имуществе всего населения. Вводится в действие норма об ответственности», - пояснил Марат Ахметжанов.

При этом он подчеркнул, что предлагаемая мера является международным стандартом, основным требованием Конвенции ООН против коррупции.

Отметим, что сегодня на пленарном заседании Мажилиса рассматривается законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции».