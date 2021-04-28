Превышение предельной концентрации сероводорода зафиксировали в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Утро жителей северной части Петропавловска началось с резкого запаха тухлых яиц, вторые стуки витающего в воздухе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Виной всему выбросы сероводорода. По информации филиала РГП «Казгидромет», вчера, 26 апреля, на экопосту, расположенному в районе Военного института было зафиксировано 20 превышений более 1 предельно-допустимой концентрации (ПДК) и 4 превышения более 5 ПДК по сероводороду.

«Высоких и экстремально-высоких концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано. Штормовое предупреждение направляется при превышении уровня загрязняющего вещества более 10 ПДК», - проинформировали в североказахстанском Казгидромете.

«Ароматная» проблема возникает в Петропавловске ежегодно с приходом весны. Основным источником загрязнения является накопитель сточных вод, так называемый биопруд. Видимо, он же стал причиной неприятного запаха и в этом году.

Ранее экологи неоднократно предлагали массу вариантов решения проблемы. Избавиться от запаха должна была помочь и реконструкция канализационно-очистных сооружений. Местные ученые в прошлом году предложили, по их мнению, недорогой и эффективный способ – использовать определенные штаммы микроводорослей. Однако дурно пахнущую проблему в городе до сих пор не решили.