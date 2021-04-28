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    09:07, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    Превышение предельной концентрации сероводорода зафиксировали в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Утро жителей северной части Петропавловска началось с резкого запаха тухлых яиц, вторые стуки витающего в воздухе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Виной всему выбросы сероводорода. По информации филиала РГП «Казгидромет», вчера, 26 апреля, на экопосту, расположенному в районе Военного института было зафиксировано 20 превышений более 1 предельно-допустимой концентрации (ПДК) и 4 превышения более 5 ПДК по сероводороду.

    «Высоких и экстремально-высоких концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано. Штормовое предупреждение направляется при превышении уровня загрязняющего вещества более 10 ПДК», - проинформировали в североказахстанском Казгидромете.

    «Ароматная» проблема возникает в Петропавловске ежегодно с приходом весны. Основным источником загрязнения является накопитель сточных вод, так называемый биопруд. Видимо, он же стал причиной неприятного запаха и в этом году.

    Ранее экологи неоднократно предлагали массу вариантов решения проблемы. Избавиться от запаха должна была помочь и реконструкция канализационно-очистных сооружений. Местные ученые в прошлом году предложили, по их мнению, недорогой и эффективный способ – использовать определенные штаммы микроводорослей. Однако дурно пахнущую проблему в городе до сих пор не решили.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Казгидромет Экология
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