Превышение консерванта нашли в энергетике в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Превышение допустимой нормы консерванта установили, когда брали пробы. Допустимая норма не должна превышать 150 миллиграмм на литр, а в некоторых напитках специалисты выявили его больше на 20 грамм, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Otyrar.kz.

Санэпидемиологи Туркестанской области ищут магазины, в которых продавали энергетик с повышенным содержанием бензоата натрия.

«Наши специалисты отобрали несколько проб из разных партий, обнаруженная концентрация вещества составляет 163-173 миллиграмм на литр. Владельцам торговых магазинов выдано предписание об исключении с торговых полок продукта и устанавливаются поставщики данной партии», — говорит руководитель отдела департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Туркестанской области Мадина Бейбыткызы.

По словам специалистов, большое количество бензоата натрия может привести к циррозу печени, почечной недостаточности, влияет на нервную систему. Партию с превышением консерванта изымают, но вряд ли удастся найти ее всю.



Фото: faceandcare.ru

