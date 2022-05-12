12 Мая 2022 14:37

Превышение концентрации сажи в воздухе зарегистрировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года санитарные врачи исследовали 945 проб атмосферного воздуха. В 8 из них выявили превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, специалисты филиала Национального центра экспертизы обнаружили превышение сажи и оксида углерода (угарный газ) – ингредиентов 2-4 классов опасности - на территории Петропавловска и села Смирново Аккайынского района.

За прошлый год по области взяли 3 433 пробы атмосферного воздуха, из них с превышением предельно допустимых концентраций были 7. Все в Петропавловске. В воздухе было повышенное содержание сажи оксида углерода и диоксида азота.

«Филиал Национального центра экспертизы регулярно проводит мониторинг атмосферного воздуха на территории жилых домов. То есть берутся пробы воздуха для определения 12 химических ингредиентов, содержащихся в выбросах, в том числе 4 ингредиента 1-2 классов опасности. На территории области крупных промышленных предприятий нет, поэтому атмосферный воздух относительно чистый. Единственными источниками загрязнения являются ТЭЦ-2 и автомобильный транспорт», - сообщила руководитель отдела контроля и надзора за коммунальными объектами Гульнара Джаксылыкова.